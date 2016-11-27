Vincent Courtois - The Fitting Room

Несколько раз слушал я этот диск — французское трио необычного состава: виолончель, скрипка и гитара — и каждый раз находил в нем нечто новое, хотя картина в целом яснее от этого не становилась.
Куртуа и его коллеги играют очень странную музыку, музыку, если вспомнить фильм Альмодовара, «на грани нервного срыва». Звуки скрипки и виолончели прорезают тишину, вступают в хаотичные, иногда робкие, иногда агрессивные контакты друг с другом. Звуки мечутся, кричат, подчас плачут, они ищут опоры, им нужна точка, оттолкнувшись от которой они могут набрать силу и мощь. Такой опорой могли бы послужить фортепиано, ударные или контрабас, но их нет. Есть гитара. На мгновения она вроде бы становится основой, но через пару тактов хрупкая структура рассыпается и боль, страх и отчаяние вместо гармонии и красоты вновь воцаряются в этой музыке.
«Примерочная» — так называется альбом. Это единственное английское название. Не зная французского, я сознательно не стал по словарю выяснять названия остальных композиций, чтобы сохранить свежесть восприятия без «подсказок» авторов музыки. Не знаю, что «примеряли» Куртуа, Дюкре и Пифарели, опытные и известные в Европе музыканты, но их непростую и при этом удивительно притягательную даже в своей алогичности музыку хочется слушать снова и снова.
И еще. Куртуа с коллегами играют не джаз. Но я уверен, что не существуй джаза, эта музыка звучала бы совершенно иначе. © & (p) 2001 Enja Records
9 tks / 44 mins
(V.Courtois - cello; Marc Ducret - 6 & 12 string g; Dominique Pifarely - vi;) Леонид АУСКЕРН