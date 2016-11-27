Stan Getz - 2 In 1. Cool Velvet / Voices

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту
авторы
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Яков СОЛОДКИЙ

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, боп, гавайская музыка, госпел, индейская музыка, индийская музыка, кантри-блюз, кельтская музыка, кроссовер, кул, Латинский джаз, мэйнстрим, нео-клезмер, нуэво танго, ориентальная музыка, пидмонтский блюз, прог-рок, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, этно-джаз

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, ЮАР, Ямайка, Япония

печать
сохранить как pdf
Главная > обзоры > издано в 1995 - 1996 г.г..

Stan Getz - 2 In 1. Cool Velvet / Voices

стиль:
27.11.2016

Stan Getz - 2 In 1. Cool Velvet / Voices
Два очень разных виниловых альбома в рамках одного компакт-диска, изданного «Mercury» и перепечатанного в России. «Cool Velvet» Стен Гетц записывал в Германии в 1960 г., в период, когда он жил в Европе, а «Voices» появился в 1966 г., уже после возвращения музыканта в Штаты.

Записи с участием струнной секции редко удаются даже большим мастерам и остаются чаще лишь экзотическим экспериментом в их дискографиях. Стен Гетц здесь явно исключение. В период работы над этим диском Гетц был еще весь во власти концепций кул-джаза и мягкий, обволакивающий, идеально точный звук его тенор-саксофона прекрасно сочетается в «Холодном бархате» со струнными. Другие партнеры лидера почти не заметны, лишь в «Whisper Not» возник вялый диалог саксофона с вибрафоном.

Шесть лет спустя Гетц уже вовсю увлекался бразильской музыкой и слыл королем босса-новы в джазе. Почти в половине пьес на диске «Голоса» так или иначе заметны латинские влияния. Музыка этого альбома значительно разнообразнее и живее еще и за счет того, что балладам пришлось несколько потесниться в пользу более темповых пьес.

Сайдмены Гетца, среди которых такие звезды, как Хэнкок, Холл и Картер, значительно «слышнее», а вот и струнные, и хор лишь кое-где создают необходимый фон.

Словом, диски разные, но Гетц хорош везде. Настоятельно рекомендую.

© & (p) 1995 Mercury
21 tks / 73 mins
(S.Getz -ts; Blanchie Birdsong - harp; Dave Hildinger - vib; Jan Johansson - p; Freddy Dutton - b; Sperie Karas - dr; Russ Garcia - arr, cond; with strings - tks 1 - 10;
S.Getz - ts; Herbie Hancock, Hank Jones - p; Jim Hall - g; Ron Carter - b; Artie Butler, Bill Horwath, Bobby Rosengarden - perc; Grady Tate - dr; Claus Ogerman - arr, cond; with choir & strings - tks 11 - 21;)

Леонид АУСКЕРН


авторы
Леонид АУСКЕРН
музыкальный стиль
кул, Латинский джаз
страна
США
Расскажи друзьям:

Еще из раздела издано в 1995 - 1996 г.г..
Ансамбль Николая Панова - Ты или никто Mike Mainieri -- An American Diary Двойной Джаз -Квартет "Нью-Йорк -Новосибирск" - Адская смесь Игорь Бриль и Новое Поколение - Дорога без конца
© 2016 Jazz-квадрат