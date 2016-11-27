Stan Getz - 2 In 1. Cool Velvet / Voices

Два очень разных виниловых альбома в рамках одного компакт-диска, изданного «Mercury» и перепечатанного в России. «Cool Velvet» Стен Гетц записывал в Германии в 1960 г., в период, когда он жил в Европе, а «Voices» появился в 1966 г., уже после возвращения музыканта в Штаты.
Записи с участием струнной секции редко удаются даже большим мастерам и остаются чаще лишь экзотическим экспериментом в их дискографиях. Стен Гетц здесь явно исключение. В период работы над этим диском Гетц был еще весь во власти концепций кул-джаза и мягкий, обволакивающий, идеально точный звук его тенор-саксофона прекрасно сочетается в «Холодном бархате» со струнными. Другие партнеры лидера почти не заметны, лишь в «Whisper Not» возник вялый диалог саксофона с вибрафоном.
Шесть лет спустя Гетц уже вовсю увлекался бразильской музыкой и слыл королем босса-новы в джазе. Почти в половине пьес на диске «Голоса» так или иначе заметны латинские влияния. Музыка этого альбома значительно разнообразнее и живее еще и за счет того, что балладам пришлось несколько потесниться в пользу более темповых пьес.
Сайдмены Гетца, среди которых такие звезды, как Хэнкок, Холл и Картер, значительно «слышнее», а вот и струнные, и хор лишь кое-где создают необходимый фон.
Словом, диски разные, но Гетц хорош везде. Настоятельно рекомендую. © & (p) 1995 Mercury
21 tks / 73 mins
(S.Getz -ts; Blanchie Birdsong - harp; Dave Hildinger - vib; Jan Johansson - p; Freddy Dutton - b; Sperie Karas - dr; Russ Garcia - arr, cond; with strings - tks 1 - 10;
S.Getz - ts; Herbie Hancock, Hank Jones - p; Jim Hall - g; Ron Carter - b; Artie Butler, Bill Horwath, Bobby Rosengarden - perc; Grady Tate - dr; Claus Ogerman - arr, cond; with choir & strings - tks 11 - 21;) Леонид АУСКЕРН