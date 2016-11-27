Melissa Walker - I Saw The Sky

Вокалистка Мелисса Уокер — постоянный «игрок основного состава» мюнхенского лэйбла «Enja» с уже приличным стажем. При этом новые альбомы Мелиссы выходят в свет с железной регулярностью: каждые два года. «I Saw The Sky» — это уже третий ее диск на «Enja» и, соответственно, третье появление в нашем «CD - Обзоре».
Если предыдущий диск Уокер посвятила Колтрейну и он получился довольно разнообразным по репертуару, то нынешний посвящен матери Мелиссы и, может быть поэтому, решен в очень спокойном, лиричном стиле. Мелисса исполняет преимущественно медленные баллады классических для американской поп-музыки времен свинга авторов: Керна, Берлина, Кармайкла. Характерно, что открывается диск композицией Джерома Керна с «программным» названием «I’m Old Fashioned» («Я старомодна»). В эпоху, когда ретро с легкой руки Дайаны Кролл стало весьма ходким продуктом на рынке джаза, подобных признаний можно не стесняться.
К двум композициям диска, в том числе титульной (музыка Cедрика Митчелла), Уокер сама сочинила тексты. Музыку же второй из этих песен написал самый именитый из гостей певицы — легендарный пианист Кенни Бэрон. И он, и вибрафонист Стефон Харрис, придали определенную толику блеска и инструментальной части проекта, который имеет все шансы понравиться поклонникам традиции. © & (p) 2001 Enja Records
11 tks / 61 mins
(M.Walker - voc; Shedrick Mitchell - p; Kiyoshi Kitagawa - b; Clarence Penn - dr; with Kenny Barron - p (tks 1 - 6); Makoto Ozone - p (tks 4, 10); Stefon Harris - vibes (tks 3, 7), marimba (tk 9); string quartet (tks 2, 10);) Леонид АУСКЕРН