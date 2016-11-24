Andrey Popovskiy - Works For Voice Recorders 2011, 2016

Петербуржец Андрей Поповский, человек, входящий в топ-группу российских импровизаторов-экспериментаторов, уже «засвечивался» на нашем сайте в совместном с Ильей Белоруковым альбоме Pafka (2015), изданном Mikroton Digital. И вот теперь – его сольная работа Works For Voice Recorders 2011, 2016 на spina!rec.
Альбом состоит из двух примерно равновеликих по объему частей, в обоих представлены результаты экспериментов Андрея с кассетными диктофонами. Первую составляют пять треков, записанных в 2016 году. Как комментирует пресс-релиз лейбла, здесь «…диктофоны сначала звучат в пространстве комнаты со всеми сопутствующими щелчками и движениями вокруг них. Потом нам предоставляется возможность "заглянуть" внутрь устройств: звук записан посредством контактных микрофонов с механизмов устройств.» Ценителям звуковой алхимии тут ничего рассказывать не надо, новая работа мэтра и так привлечет их. Но вот при всей необычности этих записей для человека, далекого от экспериментальной музыки, но не предвзятого, они скорее вызовут интерес, чем активное неприятие. Практически везде здесь, пусть пунктирно, проглядывает ритмический скелет, иногда мелькают некие мелодические тени. Звук, как правило, сухой, острый, напоминавший мне почему-то звук от летящего вертолета, реже - резко-брутальный.
Если обратиться к литературным ассоциациям, то первые пять треков – это рассказы, новеллы, а вот вторая часть альбома, представленная в 2011 году на фестивале «Тени Звука» композиция «Звукование» прподолжительностью звучания более получаса, тянет на настоящий роман. Опять цитируя spina!rec, «это пространственное произведение, основой которого стали записанные на разные диктофоны случайные звуки прогулок, концертов и репетиций, дополнено звучанием живых инструментов.» Последними тут оперируют весьма интересные люди. Звуки перкуссии – это давний партнер Поповского по основанной еще в 2003 году группе «Миро» Михаил Кулешин, а вот труба – это не кто иной, как один из патриархов советской, а затем российской импровизационной музыки Вячеслав Гайворонский. Как и положено роману с его переплетением разных сюжетных линий, в «Звуковании» вы тоже встретите самые разные звуки, самые разные приемы из арсенала музыкантов-экспериментаторов. Словом, поклонникам этого направления скучать не придется.
А мне еще понравилась обложка сетевого варианта альбома (физические издания spina!rec осуществляет на кассетах). Белые и черные геометрические фигуры, рассыпанные по пространству листа, символизируют, на мой вкус, белые и черные клавиши фортепьяно, разъятое, подвергнутое пытливой вивисекции то звучание, которое и считается «настоящей» музыкой огромным большинством народонаселения. Андрей Поповский и его единомышленники показывают своим творчеством, что тут, как говорится, возможны варианты… © 2016 spina!rec
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Линк предоставил Сергей Костырко Леонид Аускерн