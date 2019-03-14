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Фестиваль современной английской музыки в ГМИИ им. Пушкина

14.03.2019


Фестиваль современной английской музыки в ГМИИ им. Пушкина
Фестиваль английской музыки к выставке «Фрэнсис Бэкон, Люсьен Фрейд и Лондонская школа».

Фестиваль является частью Года музыки Великобритании и России 2019, проводимого Отделом культуры и образования Посольства Великобритании в Москве.

Даты концертов: 27 марта, 21 и 25 апреля 2019

Место проведения: Главное здание, Волхонка, 12, Итальянский дворик

Участники фестиваля: Маркус Фарнсворт (баритон, Великобритания), Уильям Тауэрс (контратенор, Великобритания), певицы Юлия Микконен (Австрия) и Алиса Тен (Россия), известный фортепианный дуэт Людмила Берлинская и Артур Ансель (Франция), Московский Ансамбль Современной Музыки (МАСМ), клавесинистка Ольга Филиппова и инструментальный ансамбль под руководством скрипача Романа Минца (Россия)

Начало концертов: 19:00

Билеты можно приобрести на сайте (pushkinmuseum.art) и в кассах музея (ул. Волхонка, д. 12). Билет на концерт также включает проход на выставку «Фрэнсис Бэкон, Люсьен Фрейд и Лондонская школа». Обращаем внимание, что 27 марта и 21 апреля экспозиция музея и временные выставки открыты до 20:00, а 25 апреля – до 21:00. Просим учитывать режим работы музея и рекомендуем запланировать посещение выставки перед концертом.

Программы фестиваля представляют яркую и контрастную панораму английской музыки – от эпохи Реставрации до сегодняшнего дня. Концерт «Mad songs»посвящен популярному во второй половине XVII века музыкальному жанру mad songs(«безумные песни»). Интерес к этим сочинениям возник в связи с появлением нового жестокого лондонского развлечения— наблюдения за пациентами госпиталя Марии Вифлеемской, лондонской больницы для душевнобольных («Бедлам»). В программу «Mad songs» вошли композиции периода расцвета жанра – песни братьев Генри Пёрселла и Даниэля Пёрселла, Генри Лоуса, Джона Экклза – а также предельно экспрессивный опыт обращения к mad songs в XX веке – «Восемь песен безумного короля» (1969) сэра Питера Максвелла Дэвиса.

Программа для двух роялей «B like Britannia» почти целиком состоит из российских премьер. В ней прозвучат сочинения композиторов английского музыкального Возрождения XX века Арнольда Бакса и Йорка Боуэна, «британского Орфея» Бенджамина Бриттена и, наконец, «многоликого» Ричарда Родни Беннетта, композитора послевоенного поколения. Слушателей ждет увлекательный вояж: от импрессионизма к неоклассике и джазу, к смешению «высокого» и «низкого», столь характерному для искусства конца XX столетия.

Заключительный концерт «Brave New World» широко представит сочинения английских композиторов второй половины XX века и наших современников. Программу откроет российская премьера Струнного квартета № 6 Элизабет Лаченс, посвященного одному из главных героев выставки Фрэнсису Бэкону. Кроме этого сочинения будут исполнены «Incipit Vita Nova» — образец благозвучной «новой простоты» Гэвина Брайерса, Фортепианное трио Александра Гёра, последовательного энтузиаста серийной техники, и эпатажная «Life story» лидера новой британской музыки Томаса Адеса. Завершит фестиваль одно из наиболее экстравагантных сочинений Бриттена —«рэп» 1936 года на слова Уистена Хью Одена из музыки к фильму «Night Mail».


страна
Великобритания, Россия
музыкальный стиль
академическая музыка
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