Музей музыки стал партнером ХIX Международного фестиваля «Триумф Джаза»

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту
Статьи на тему
реклама

авторы
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Шри Ланка, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, боп, гавайская музыка, госпел, индейская музыка, индийская музыка, кантри-блюз, кельтская музыка, кроссовер, кул, Латинский джаз, мэйнстрим, нео-клезмер, нуэво танго, ориентальная музыка, пидмонтский блюз, прог-рок, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, этно-джаз
печать
сохранить как pdf
Главная > новости

Музей музыки стал партнером ХIX Международного фестиваля «Триумф Джаза»

05.03.2019


Музей музыки стал партнером ХIX Международного фестиваля «Триумф Джаза»
С 13 по 17 марта в Москве, Санкт-Петербурге и Туле состоится XIX международный фестиваль «Триумф джаза», созданный по инициативе Игоря Бутмана, которой вот уже 19 лет с успехом представляет российской публике величайших джазовых музыкантов современности. В этом году Российский национальный музей музыки выступил одним из партнеров фестиваля – на площадке музея впервые пройдут мастер-классы «Детского Триумфа».

ХIX Международный фестиваль «Триумф Джаза» – одно из главных культурных событий грядущего марта. С 2001 года на фестивале выступили более сотни настоящих легенд: Билл Эванс, Гэри Бертон, Билли Кобэм, Майк Стерн, группа TAKE 6 и многие другие. В 2019 году концерты «Триумфа Джаза» пройдут в трёх городах: 13 марта – в Санкт-Петербурге, 14 марта – в Туле, с 15 по 17 марта – в Москве; хедлайнерами фестиваля станут Роберт Гласпер (США), Ришар Бона (США), Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр. Также в Фестивале примут участие Лаурин Талезе (США), Нильс Вюлькер (Германия), джаз-группа Ivanov Vibe Band Иннокентия Иванова, проект Саши Машина Sasha Mashin Outsidethebox, группа Евгения Побожего, Квартет и Квинтет Игоря Бутмана при участии Олега Аккуратова.

В рамках фестиваля состоится V фестиваль-конкурс «Детский Триумф джаза», который в этом году обрел международный статус и получил более 250 заявок из 23 городов. Фестиваль-конкурс был создан по инициативе Народного артиста России Игоря Бутмана и в первый же год получил поддержку Департамента культуры города Москвы и Дирекции образовательных программ. Идея «Детского Триумфа» заключается в том, чтобы оказать содействие развитию отечественного джазового искусства, способствовать объединению молодых музыкантов, а также дать возможность юным талантам выступить на одной сцене со знаменитыми российскими джазменами.

«Детский Триумф джаза» включает в себя музыкальный конкурс, который проходит в два этапа, серии мастер-классов известных музыкантов, творческие встречи и Гала-концерт. В 2019 году мастер-классы в рамках «Детского Триумфа» впервые пройдут на базе Российского национального музея музыки, а также творческие встречи с известными джазовыми деятелями запланированы в Музее Москвы.
  • 12 марта, Музей музыки (ул. Фадеева, 4) – интерактивный вокальный мастер-класс известной джазовой певицы Алиной Ростоцкой
  • 13 марта, Музей «П.И. Чайковский и Москва» (Кудринская пл., 46/54) – неформальный концерт-беседу на тему «Что такое импровизация?», ведущий – выдающийся джазовый пианист нового поколения Евгений Лебедев
  • 14 марта, Музей С.С. Прокофьева (Камергерский пер., 6) – мастер-класс участника XIХ Международного фестиваля «Триумф джаза», одного из самых неординарных барабанщиков современности Саши Машина
  • 16 марта, Московский международный Дом музыки (Космодамианская наб., 52, стр. 8) – Гала-концерт V фестиваля-конкурса «Детский Триумф джаза»
Регистрация на сайте: www.jazztriumph.ru/obrazovatelnaya-programma

Полная программа ХIX международного фестиваля «Триумф Джаза» по ссылке: www.jazztriumph.ru


страна
Россия
Расскажи друзьям:



Еще новости на эту тему:
05.03.2019Акапелла Экспресс возобновляет открытые концерты - Джазовые вечера в отеле St. Regis
05.03.2019Российские музыканты на фестивале The Great Escape
04.03.2019Итальянский джаз в Клубе Козлова
25.02.2019Envision Sound: прием заявок на семинар Майкла Прайса для композиторов в киноиндустрии
22.02.2019Александр Цыганок: Старинные куплеты издалека
18.02.2019«Звуки Му» выпустили архивный концертный альбом «Live in Liverpool»
© 2019
Jazz-квадрат
eeeeeee@eeee.ee

Сайт работает на платформе Nestorclub.com