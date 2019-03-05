Музей музыки стал партнером ХIX Международного фестиваля «Триумф Джаза»
05.03.2019
С 13 по 17 марта в Москве, Санкт-Петербурге и Туле состоится XIX международный фестиваль «Триумф джаза», созданный по инициативе Игоря Бутмана, которой вот уже 19 лет с успехом представляет российской публике величайших джазовых музыкантов современности. В этом году Российский национальный музей музыки выступил одним из партнеров фестиваля – на площадке музея впервые пройдут мастер-классы «Детского Триумфа».
ХIX Международный фестиваль «Триумф Джаза» – одно из главных культурных событий грядущего марта. С 2001 года на фестивале выступили более сотни настоящих легенд: Билл Эванс, Гэри Бертон, Билли Кобэм, Майк Стерн, группа TAKE 6 и многие другие. В 2019 году концерты «Триумфа Джаза» пройдут в трёх городах: 13 марта – в Санкт-Петербурге, 14 марта – в Туле, с 15 по 17 марта – в Москве; хедлайнерами фестиваля станут Роберт Гласпер (США), Ришар Бона (США), Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр. Также в Фестивале примут участие Лаурин Талезе (США), Нильс Вюлькер (Германия), джаз-группа Ivanov Vibe Band Иннокентия Иванова, проект Саши Машина Sasha Mashin Outsidethebox, группа Евгения Побожего, Квартет и Квинтет Игоря Бутмана при участии Олега Аккуратова.
В рамках фестиваля состоится V фестиваль-конкурс «Детский Триумф джаза», который в этом году обрел международный статус и получил более 250 заявок из 23 городов. Фестиваль-конкурс был создан по инициативе Народного артиста России Игоря Бутмана и в первый же год получил поддержку Департамента культуры города Москвы и Дирекции образовательных программ. Идея «Детского Триумфа» заключается в том, чтобы оказать содействие развитию отечественного джазового искусства, способствовать объединению молодых музыкантов, а также дать возможность юным талантам выступить на одной сцене со знаменитыми российскими джазменами.
«Детский Триумф джаза» включает в себя музыкальный конкурс, который проходит в два этапа, серии мастер-классов известных музыкантов, творческие встречи и Гала-концерт. В 2019 году мастер-классы в рамках «Детского Триумфа» впервые пройдут на базе Российского национального музея музыки, а также творческие встречи с известными джазовыми деятелями запланированы в Музее Москвы.
12 марта, Музей музыки (ул. Фадеева, 4) – интерактивный вокальный мастер-класс известной джазовой певицы Алиной Ростоцкой
13 марта, Музей «П.И. Чайковский и Москва» (Кудринская пл., 46/54) – неформальный концерт-беседу на тему «Что такое импровизация?», ведущий – выдающийся джазовый пианист нового поколения Евгений Лебедев
14 марта, Музей С.С. Прокофьева (Камергерский пер., 6) – мастер-класс участника XIХ Международного фестиваля «Триумф джаза», одного из самых неординарных барабанщиков современности Саши Машина
16 марта, Московский международный Дом музыки (Космодамианская наб., 52, стр. 8) – Гала-концерт V фестиваля-конкурса «Детский Триумф джаза»