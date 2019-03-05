Акапелла Экспресс возобновляет открытые концерты - Джазовые вечера в отеле St. Regis

|«Акапелла Экспресс» исполняет самые известные мировые хиты по-настоящему качественной музыки самых различных направлений: популярная музыка, классика, ретро-шлягеры, джаз и даже фолк! Джазовые вечера в отеле St. Regis — это концертная программа и угощение в изысканной обстановке знаменитого отеля.
Группа «Акапелла Экспресс» — это потрясающее сочетание шести волшебных голосов, каждый из которых способен затронуть самые тонкие струнки души, подарить настоящее музыкальное наслаждение, заставить плакать и смеяться! Это незабываемые эмоции, которые зрители уносят с собой после каждого выступления!
Два сопрано, альт, тенор, баритон, бас — и слушая их вы не поверите, что звучат только голоса без инструментов! А с инструментальной поддержкой их репертуар почти безграничен.
Группа очень востребована и впервые с 2017 года дает открытый концерт для всех желающих. Весь 2018 год был загружен выступлениями на закрытых мероприятиях ведущих компаний, городских праздниках, телесъемками и специальными событиями самого высокого уровня.
«Акапелла Экспресс» — неизменные гости в музыкальных шоу на центральных телеканалах Страны: "Песня Года", "ДОстояние РЕспублики", "Две звезды", ’Субботний вечер". Эфиры на топовых радиостанциях: "Русское Радио", "Серебряный Дождь", "Comedy Radio", "Маяк", а также участники интересных современных музыкальных проектов таких, как "L.O.V.E. Песни о любви" — совместно с Андреем Макаревичем, и Рок-Опера Игоря Демарина "Парфюмер".
Солистки "Акапелла Экспресс" неоднократно участвовали в телепроекте "Голос", занимая высокие места.
«Акапелла Экспресс» — постоянные участники множества международных музыкальных фестивалей. Среди них: "Славянский Базар", "Русская Масленица в Лондоне", "Dinant Jazz Nights" (Бельгия), "International Jazz Parade" (Швецария)…
«Акапелла Экспресс» — это гармония, талант, стиль, красота и искрометный юмор! Каждое выступление группы превращается в настоящее яркое, необыкновенное и эксклюзивное музыкальное шоу: хореографические постановки, яркие костюмы, сюрпризы, эффектные звуковые решения и интерактивные номера.
«Акапелла Экспресс» — обладатели награды "Ward Swingle Award" в категории "Лучшая джазовая вокальная группа", награды CARA за "Лучший джазовый альбом", несколько лет назад они подписали контракт с крупнейшим мировым рекорд-лейблом "Universal Music".
Партнером проекта выступает продюсерская компания tMotion, которая более 10 лет представляет концерты мировых звезд и лучших российских джазовых музыкантов на престижных площадках Москвы.
Джазовые вечера St. Regis Jazz в отеле St. Regis Москва Никольская открыты для всех желающих и проходят регулярно в изысканном лобби под величественным стеклянным куполом.
Музыканты находятся в центре лобби, вокруг них по кругу и на балконах расставлены столы с удобной мебелью.
Гости могут выбрать из 2 категорий билетов с включенным ужином или закусками и напитками. Подробности на сайте отеля и проекта.
Концерт пройдет в два отделения по 45 минут каждое с антрактом 15 минут.
Во время концерта работает фотограф.