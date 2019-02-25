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Envision Sound: прием заявок на семинар Майкла Прайса для композиторов в киноиндустрии



Отдел культуры и образования Посольства Великобритании в Москвесовместно с Московской школой кино объявляет открытый прием заявок на Envision Sound, программу профессионального развития для композиторов, работающих в киноиндустрии. Программа пройдет в формате трехдневного семинара 24-26 апреля 2019 года в Московской школе кино.



Программа Envision Sound за прошедшие два года объединила специалистов в сфере музыки и кино из Армении, Азербайджана, Казахстана, Польши и Украины. Программа Envision Sound в России станет частью Года музыки Великобритании и России 2019.



Семинар рассчитан на начинающих композиторов, работающих в кино и на телевидении, которые хотят развить навыки работы с фильмами и видео. Вести его будет известный британский композитор Майкл Прайс (Michael Price). Семинар включает в себя групповую работу, практические упражнения, индивидуальные сессии с ментором, а перед началом семинара участники получат материалы для подготовки и домашнее задание. Семинар проводится на английском языке и длится три полных дня.



ТЕМЫ СЕМИНАРА Введение в написание музыки для фильмов и телевидения; создание плана;

Создание саундтрека;

Музыкальный бизнес;

Управление музыкальной командой;

Технологии создания музыки. КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ



Заполнить форму заявки и прислать ее на электронный адрес до 23:59 (по московскому времени) 10 марта 2019 года.



Отобранные участники получат все необходимые материалы для работы на семинаре. Организаторы также обеспечат участников питанием и необходимыми удобствами в соответствии с расписанием. Проезд и проживание иногородних участников не оплачивается.



КРИТЕРИИ ОТБОРА УЧАСТНИКОВ Соответствующий опыт работы: минимум три года работы композитором, профильное образование;

Опыт создания музыки для фильмов или видео-роликов, портфолио проектов — в рамках подачи заявки претендентам нужно прислать ссылки на свои недавние работы (аудио или видео-файлы) и предоставить PDF-файл партитуры;

Мотивация и желание развиваться в профессии кинокомпозитора;

Потенциал для международного сотрудничества;

Свободное владение английским языком;

Наличие переносного персонального компьютера. О МАЙКЛЕ ПРАЙСЕ



Майкл Прайс — один из самых востребованных британских композиторов. Его работы для кино и телевидения получили широкое признание. Среди наград Майкла «Эмми» (2014), награда Королевского телевизионного общества, Music&Sound, Televisual Bulldog, номинация на BAFTA, две номинации на «Эмми» за саундтрек к сериалу «Шерлок», который Майкл создавал вместе с Дэвидом Арнольдом и который получил признание критиков. Среди недавних телепроектов — детективный сериал «Незабытый» и приключенческий сериал «Джекилл и Хайд» (совместно с Дэвидом Арнольдом) для канала ITV.



До успешной работы в качестве композитора Майкл добился значительных достижений как музыкальный редактор нескольких блокбастеров, таких как трилогия «Властелин колец» Питера Джексона, «Реальная любовь» Ричарда Кертиса, «Бриджит Джонс: грани разумного» и «Дитя человеческое» Альфонсо Куарона. В качестве музыкального редактора Майкл четырежды был номинирован на MPSE Golden Reel Awards, получив награду в 2001 за фильм «Властелин колец: братство кольца».



Майкл начал работать в сфере кино в качестве музыкального ассистента, сопродюсера и аранжировщика покойного Майкла Кэмена, с которым он сотрудничал 5 лет. В течение этого времени Майкл работал с рядом престижных проектов, включая «Люди икс», «Братья по оружию», «Стальной гигант», альбом Metallica «S&M» и концерты по всему миру. Майкл также работал аранжировщиком и писал дополнительную музыку для ряда крупных кинопроектов, включая «Типа крутые легавые» Эдгара Райта, «Шпион, выйди вон!», «Казино “Рояль”» и «Квант милосердия». совместно собъявляет открытый прием заявок на Envision Sound, программу профессионального развития для композиторов, работающих в киноиндустрии. Программа пройдет в формате трехдневного семинарав Московской школе кино.Программаза прошедшие два года объединила специалистов в сфере музыки и кино из Армении, Азербайджана, Казахстана, Польши и Украины. Программа Envision Sound в России станет частью Года музыки Великобритании и России 2019.Семинар рассчитан на начинающих композиторов, работающих в кино и на телевидении, которые хотят развить навыки работы с фильмами и видео. Вести его будет известный британский композитор. Семинар включает в себя групповую работу, практические упражнения, индивидуальные сессии с ментором, а перед началом семинара участники получат материалы для подготовки и домашнее задание. Семинар проводится на английском языке и длится три полных дня.Заполнитьи прислать ее на электронный адресдо 23:59 (по московскому времени)2019 года.Отобранные участники получат все необходимые материалы для работы на семинаре. Организаторы также обеспечат участников питанием и необходимыми удобствами в соответствии с расписанием. Проезд и проживание иногородних участников не оплачивается.Майкл Прайс — один из самых востребованных британских композиторов. Его работы для кино и телевидения получили широкое признание. Среди наград Майкла «Эмми» (2014), награда Королевского телевизионного общества, Music&Sound, Televisual Bulldog, номинация на BAFTA, две номинации на «Эмми» за саундтрек к сериалу «», который Майкл создавал вместе с Дэвидом Арнольдом и который получил признание критиков. Среди недавних телепроектов — детективный сериал «» и приключенческий сериал «» (совместно с Дэвидом Арнольдом) для канала ITV.До успешной работы в качестве композитора Майкл добился значительных достижений как музыкальный редактор нескольких блокбастеров, таких как трилогия «» Питера Джексона, «» Ричарда Кертиса, «» и «» Альфонсо Куарона. В качестве музыкального редактора Майкл четырежды был номинирован на MPSE Golden Reel Awards, получив награду в 2001 за фильм «».Майкл начал работать в сфере кино в качестве музыкального ассистента, сопродюсера и аранжировщика покойного Майкла Кэмена, с которым он сотрудничал 5 лет. В течение этого времени Майкл работал с рядом престижных проектов, включая «», «», «», альбоми концерты по всему миру. Майкл также работал аранжировщиком и писал дополнительную музыку для ряда крупных кинопроектов, включая «» Эдгара Райта, «», «» и «».



страна

Великобритания, Россия Расскажи друзьям:





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