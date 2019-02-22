Александр Цыганок: Старинные куплеты издалека

Александр Цыганок - музыкант со стажем. Полюбив блюз еще в юности, он остается верен своему предпочтению в течение более, чем сорока лет. В графе "участие в фестивалях, конкурсах, концертах и т.д" пишет утвердительно. Александр предпочитает корневой блюз, в котором ощущается свежесть и непосредственность свежеиспеченного жанра. Встреча с Александром - это доверительный диалог исполнителя со слушателем. Это бесхитростные куплеты о маленьких победах и поражениях, о грусти и радости, о Дороге к призрачному Счастью.



22 марта в музее Азгура

19 00



Азгура 8, Минск