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«Віктар Сямашка ды Кумпанія» издали «Паддон»

22.02.2019


«Віктар Сямашка ды Кумпанія» издали «Паддон»
Проект «Віктар Сямашка ды Кумпанія» выпустил новый концертный альбом «Паддон». Четыре девушки на обложке не имеют отношения к группе – это свободный для распространения и применения фотоснимок от Тима Саведжа. Состав «Кумпаніі» сохранил качества «супергруппы»: за ритм-секцыю при записи отвечают бывшие участники группы TonqiXod Влад Лянкевич и Андрей Алексеенко, Денис Кудрявцев из Sinie Gory сыграл на гитаре, а британский подданный Филип Палмер – на саксе. Виктор Семашко декламирует стихи своего сочинения, в промежутках солируя на кларнете и флейте.

Запись альбома «Паддон» была сделана в прошедшем январе в Ruin Bar на Октябрьской улице в Минске. Выступить «Кумпанію» пригласил саксофонист Фридрих Самотны (Masque Noir), звук обеспечивал Никита Орлов («Союз»). Как обычно, обошлось без предварительных репетиций и заранее подготовленного материала (за исключением текстов). В характерный джазово-психоделический саунд проекта добавились элементы хардкора («Вясельле»), блюза («Дрэрываба») и болгарских танцев («Карагод»). Живой сет представлен на альбоме от начала до конца без каких-либо купюр.

Ближайшее большое выступление «Віктара Сямашкі ды Кумпаніі» в аналогичном формате ожидается 13 апреля в могилевском «Цэнтры Кола». Также готовятся к изданию записи, сделанные в прошлом году во время концертов в Вильнюсе.


страна
Беларусь
музыкальный стиль
авангард
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