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«Звуки Му» выпустили архивный концертный альбом «Live in Liverpool»

18.02.2019


«Звуки Му» выпустили архивный концертный альбом «Live in Liverpool»
Музыкальное издательство «Отделение Выход» выпустило архивный концертный альбом легендарной группы «Звуки Му» Петра Мамонова «Live in Liverpool».

В основу релиза легла запись выступления коллектива в Ливерпуле, состоявшегося 3 мая 1989 года. Издание также содержит четыре бонус-трека – это запись у Джона Пила, сделанная на лондонской студии BBC 23 апреля 1989 года и выпущенная в эфир 8 мая 1989 года. Трек-лист издания состоит из семнадцати композиций. Основная часть, то есть – непосредственно концерт в Ливерпуле – включает в себя тринадцать композиций. В их числе такие легендарные произведения как «Ремонт», «Крым», «Гадопяткина», «Бумажные цветы» и другие.

Реставрацией записей занимался звукорежиссер Евгений Гапеев. Издание выпущено в формате четырехполосного диджипака с 12-страничным буклетом. В буклете опубликована статья Артемия Троицкого. Коллекционное издание уже поступило в продажу.





страна
Россия
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