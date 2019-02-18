«Звуки Му» выпустили архивный концертный альбом «Live in Liverpool»

Музыкальное издательство «Отделение Выход» выпустило архивный концертный альбом легендарной группы «Звуки Му» Петра Мамонова «Live in Liverpool».



В основу релиза легла запись выступления коллектива в Ливерпуле, состоявшегося 3 мая 1989 года. Издание также содержит четыре бонус-трека – это запись у Джона Пила, сделанная на лондонской студии BBC 23 апреля 1989 года и выпущенная в эфир 8 мая 1989 года. Трек-лист издания состоит из семнадцати композиций. Основная часть, то есть – непосредственно концерт в Ливерпуле – включает в себя тринадцать композиций. В их числе такие легендарные произведения как «Ремонт», «Крым», «Гадопяткина», «Бумажные цветы» и другие.



Реставрацией записей занимался звукорежиссер Евгений Гапеев. Издание выпущено в формате четырехполосного диджипака с 12-страничным буклетом. В буклете опубликована статья Артемия Троицкого. Коллекционное издание уже поступило в продажу.



