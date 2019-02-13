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Swing Opera: музыкальный подарок ко Дню всех влюбленных из солнечной Италии

13.02.2019


Swing Opera: музыкальный подарок ко Дню всех влюбленных из солнечной Италии
14 февраля на сцене Центрального Дома Художника встретятся величественная итальянская опера и эксцентричный джаз. Еще недавно многие назвали бы такое сочетание сомнительным, но не после того, как за дело взялись столько неординарные музыканты — выдающаяся оперная певица Кьяра Оселла (Милан) и трио джазовых виртуозов Accordi Disaccordi (Турин).

Нестареющая классика и новые необычные формы, драма и театр встречаются с ритмами свинга и многообразием джазовой импровизации. Музыканты взяли лучшее от обоих жанров и соединили в программу, которой уже насладились тысячи зрителей.

Кьяра Оселла - любимая ученица Пласидо Доминго - по мнению музыкальных критиков воплощает в себе все лучшее, чего достигла итальянская опера за свою многовековую историю. Вокальный диапазон в три октавы, гибкость тембра, актерский талант и обаяние позволяют Кьяре исполнять произведения от серьезной оперы до комедийной оперетты. Проект Swing Opera с группой Accordi Disaccordi стал одним из самых нашумевших в 2017 году и получил восторженные отзывы публики и журналистов. Вероятно, Кьяра - первая итальянская певица, которая нашла настолько утонченный способ объединить итальянскую традиционную манеру исполнения со стилистикой американского джаза и французского джаза-мануш.

Когда на сцене появляются музыканты Accordi Disaccordi, в зале воцаряется атмосфера настоящей итальянской фиесты. Музыканты радуют публику пьянящими цыганскими мотивами и тонкой лирикой джаза-мануш, а еще элементами фламенко, блюза, рока и даже рэгги. На своих концертах Accordi Disaccordi стремятся воссоздать эпоху Джанго Рейнхарда, уникальную и неповторимую атмосферу бесконечного музыкального праздника, свидетелями которого в свое время были Пикассо, Хемингуэй, Фрэнсис Скотт Фицджеральд и многие другие.

В состав группы входят известные итальянские музыканты-виртуозы, Алессандро ди Виржилио - гитара, Дарио Берлукки - гитара, Элиа Ласорса - контрабас. Музыкантов представит джазовый продюсер Виктор Радзиевский.

Начало: 20.00

Адрес: Москва, Крымский вал, 10, м.Октябрьская, Парк культуры


страна
Италия
музыкальный стиль
свинг
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