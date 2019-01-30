Грант для музыкантов. Год музыки Великобритании и России 2019
30.01.2019
Отдел культуры и образования Посольства Великобритании в Москве открывает приём заявок на программу грантов для российских организаций, работающих в сфере музыки. Программа проходит в рамках Года музыки Великобритании и России 2019. К участию в грантовой программе приглашаются российские организации, планирующие совместные проекты с британскими исполнителями на территории России в период с 1 марта 2019 года по 31 марта 2020 года.
Подать заявку на получение гранта могут:
Государственные и частные концертные залы;
Филармонии и консерватории;
Театры;
Клубы и бары;
Независимые агентства и промоутеры;
Государственные и независимые музыкальные фестивали;
Прочие культурные институции с музыкальными программами и проектами (музеи, парки и тд.);
Оркестры, ансамбли, музыкальные коллективы или исполнители, имеющие опыт организации концертов и планирующие мероприятия с участием британских исполнителей.
Грант может использоваться в следующих целях:
Музыкальное представление любого жанра: фестиваль, концерт, спектакль, опера, ди-джей сет, аудиовизуальная инсталляция и т.д, проходящее на территории России. В мероприятии должны принимать участие британские музыканты, солисты, дирижёры. Предпочтение будет отдаваться серии мероприятий, турам по регионам и тд.;
Создание британским композитором нового музыкального произведения для исполнения в России;
Теле– и радиопередачи, посвящённые музыке, прямая трансляция или запись музыкальных программ, онлайн-проекты;
Также будут рассмотрены заявки на проведение конференций, семинаров, лекций, выставок, рекламных кампаний и других дополнительных мероприятий, если они сопровождают живое музыкальное выступление.
Год музыки Великобритании и России 2019 продолжает серию успешных российско-британских программ Года культуры, Года языка и литературы и Года науки и образования Великобритании и России.
Программа Года музыки 2019 основана на признании богатого культурного наследия и музыкальных традиций Великобритании и России и способствует укреплению связей между народами двух стран.
Цели Года музыки Великобритании и России 2019:
Представить широкую, инклюзивную и новаторскую программу, меняющую привычное восприятие классической и современной музыки;
Предоставить возможности для профессионального сотрудничества между творческими индустриями двух стран, а также между отдельными специалистами и организациями, в том числе между агентствами и промоутерами, консерваториями и музыкальными школами и т.д.;
Способствовать укреплению взаимодействия между народами двух стран посредством культурного обмена;
Вовлечь как можно больше молодежи в образовательные и культурные мероприятия.
В основе программы Года музыки 2019 лежит принцип культурного разнообразия. Британская музыкальная сцена будет представлена как академическими, так и современными направлениями. Широкую публику ждет разнообразная программа живых выступлений и образовательных мероприятий, а также специальных онлайн-проектов.
За дополнительной информацией обращайтесь: Анна Захарова , телефон: +79296781521 Елена Крылова , телефон: +79165500431