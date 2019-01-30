рубрики интервью статьи обзоры книги портреты релизы премии концерты территории фестивали фирмы юмор стили блюз джаз этно

метки

печать

сохранить как pdf

Грант для музыкантов. Год музыки Великобритании и России 2019



Отдел культуры и образования Посольства Великобритании в Москве открывает приём заявок на программу грантов для российских организаций, работающих в сфере музыки. Программа проходит в рамках Года музыки Великобритании и России 2019. К участию в грантовой программе приглашаются российские организации, планирующие совместные проекты с британскими исполнителями на территории России в период с 1 марта 2019 года по 31 марта 2020 года.



Подать заявку на получение гранта могут: Государственные и частные концертные залы; Филармонии и консерватории; Театры; Клубы и бары; Независимые агентства и промоутеры; Государственные и независимые музыкальные фестивали; Прочие культурные институции с музыкальными программами и проектами (музеи, парки и тд.); Оркестры, ансамбли, музыкальные коллективы или исполнители, имеющие опыт организации концертов и планирующие мероприятия с участием британских исполнителей. Грант может использоваться в следующих целях: Музыкальное представление любого жанра: фестиваль, концерт, спектакль, опера, ди-джей сет, аудиовизуальная инсталляция и т.д, проходящее на территории России. В мероприятии должны принимать участие британские музыканты, солисты, дирижёры. Предпочтение будет отдаваться серии мероприятий, турам по регионам и тд.; Создание британским композитором нового музыкального произведения для исполнения в России; Теле– и радиопередачи, посвящённые музыке, прямая трансляция или запись музыкальных программ, онлайн-проекты; Также будут рассмотрены заявки на проведение конференций, семинаров, лекций, выставок, рекламных кампаний и других дополнительных мероприятий, если они сопровождают живое музыкальное выступление. Условия и требования, а также контакты для подачи заявки вы найдете на сайте:



Заявки принимаются до 10 февраля 2019 года.







Год музыки Великобритании и России 2019 продолжает серию успешных российско-британских программ Года культуры, Года языка и литературы и Года науки и образования Великобритании и России.



Программа Года музыки 2019 основана на признании богатого культурного наследия и музыкальных традиций Великобритании и России и способствует укреплению связей между народами двух стран.



Цели Года музыки Великобритании и России 2019: Представить широкую, инклюзивную и новаторскую программу, меняющую привычное восприятие классической и современной музыки; Предоставить возможности для профессионального сотрудничества между творческими индустриями двух стран, а также между отдельными специалистами и организациями, в том числе между агентствами и промоутерами, консерваториями и музыкальными школами и т.д.; Способствовать укреплению взаимодействия между народами двух стран посредством культурного обмена; Вовлечь как можно больше молодежи в образовательные и культурные мероприятия. В основе программы Года музыки 2019 лежит принцип культурного разнообразия. Британская музыкальная сцена будет представлена как академическими, так и современными направлениями. Широкую публику ждет разнообразная программа живых выступлений и образовательных мероприятий, а также специальных онлайн-проектов.



За дополнительной информацией обращайтесь:

Анна Захарова

Елена Крылова Программа проходит в рамках Года музыки Великобритании и России 2019. К участию в грантовой программе приглашаются российские организации, планирующие совместные проекты с британскими исполнителями на территории России в период с 1 марта 2019 года по 31 марта 2020 года.Условия и требования, а также контакты для подачи заявки вы найдете на сайте: https://www.gov.uk/government/news/uk-russia-year-of-music-grant-scheme-for-organisations.ru продолжает серию успешных российско-британских программ Года культуры, Года языка и литературы и Года науки и образования Великобритании и России.Программа Года музыки 2019 основана на признании богатого культурного наследия и музыкальных традиций Великобритании и России и способствует укреплению связей между народами двух стран.Цели Года музыки Великобритании и России 2019:В основе программы Года музыки 2019 лежит принцип культурного разнообразия. Британская музыкальная сцена будет представлена как академическими, так и современными направлениями. Широкую публику ждет разнообразная программа живых выступлений и образовательных мероприятий, а также специальных онлайн-проектов.За дополнительной информацией обращайтесь:Анна Захарова , телефон: +79296781521Елена Крылова , телефон: +79165500431



страна

Великобритания, Россия Расскажи друзьям:





Еще новости на эту тему: 28.01.2019 "Фантастычныя плыўцы" сыграли Бетховена

26.01.2019 Умер Мишель Легран

01.01.2019 Потери – 2018

19.12.2018 БНиЛ Рекордс приглашает на благотворительный музыкальный лейбл-пак

16.12.2018 OneBeat 2019

16.12.2018 Нэнси Уилсон (1937-2018)

