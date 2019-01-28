"Фантастычныя плыўцы" сыграли Бетховена

Авант-джазовый ансамбль "Фантастычныя плыўцы" (Fantastic Swimmers) приобрел новую грань, временно преобразившись в команду пианистов. В состав вошли известные по разным коллективам мастера клавишей: Дарья Богослова («Раса мечтателей»), Максим Ивкин («Балтский субстрат»), Максим Субач (Subtonans), Мишель Дайлида ("Голос Кинчева") и Илья Сивцов. В этом составе записан EP "Over Beet". Трек-лист состоит из ряда сольных импровизаций на тему творчества Людвига ван Бетховена. Запись была сделана в конце прошлого года в музее-мастерской Заира Азгура в Минске.
Релиз предшествует изданию более масштабной работы – «Фортепьянного концерта №1». Ансамбль Фантастычныя плыўцы" существует с 2005 года, у него есть минский и варшавский составы. За время своего существования «Плыўцы» издали ряд студийных и коцертных альбомов, в том числе серию Concerto Grosso. «На заказ» было сделано также несколько саундтреков к немому кино и трибьют Pink Floyd. Последний студийный LP "Лягерныя песьні" ("Camp Songs") вышел в 2017 году во Франции.