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"Фантастычныя плыўцы" сыграли Бетховена

28.01.2019


Фантастычныя плыўцы сыграли Бетховена
Авант-джазовый ансамбль "Фантастычныя плыўцы" (Fantastic Swimmers) приобрел новую грань, временно преобразившись в команду пианистов. В состав вошли известные по разным коллективам мастера клавишей: Дарья Богослова («Раса мечтателей»), Максим Ивкин («Балтский субстрат»), Максим Субач (Subtonans), Мишель Дайлида ("Голос Кинчева") и Илья Сивцов. В этом составе записан EP "Over Beet". Трек-лист состоит из ряда сольных импровизаций на тему творчества Людвига ван Бетховена. Запись была сделана в конце прошлого года в музее-мастерской Заира Азгура в Минске.

Релиз предшествует изданию более масштабной работы – «Фортепьянного концерта №1». Ансамбль Фантастычныя плыўцы" существует с 2005 года, у него есть минский и варшавский составы. За время своего существования «Плыўцы» издали ряд студийных и коцертных альбомов, в том числе серию Concerto Grosso. «На заказ» было сделано также несколько саундтреков к немому кино и трибьют Pink Floyd. Последний студийный LP "Лягерныя песьні" ("Camp Songs") вышел в 2017 году во Франции.

https://soundcloud.com/fantastic_swimmers/sets/over-beet


страна
Беларусь
музыкальный стиль
авангард, академическая музыка
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