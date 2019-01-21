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Максим Ляшко представит «Связного» в «Доме Культуры»

21.01.2019


Максим Ляшко представит «Связного» в «Доме Культуры»
27 января в Магазине музыки «Дом Культуры» (ММДК) презентация CD «Связной» поэта и музыканта Максима Ляшко. Вместе с Ляшко в этот вечер выступит его соратник и друг Александр «АлеФ» Гурьянов, песни которого отличаются от скоморошинок Максима, но в то же время их дополняют, создавая некое культурное единство.

«Максим Ляшко принадлежит к числу тех культурных явлений, которые, увы, остаются неизвестными для большинства, да и для узкого круга поклонников нестандартной музыки, пожалуй, тоже. Те, кто знаком с творчеством Макса, скорее всего, сумели побывать на его квартирных концертах, проходивших в Москве, на Шаболовке, где-то в восьмидесятых. В квартире Максима Ляшко никогда не запиралась дверь, и все желающие могли подивиться необычной манере игры на гитаре, превращающей этот инструмент в нечто среднее между балалайкой и колоколом, и своеобразному язычеству (от слова «язык», наверное) в текстах — так играть словами, заплетать их каллиграфической вязью мало кто сможет. Распахнутая дверь, распахнутые светлые глаза, перезвон слов-колокольцев и слов-обрывков цепей: таким запомнился Максим Ляшко своим тогдашним зрителям. С тех пор многое изменилось: Макс обрел пристанище в поселке Тверской губернии и глубокую веру в Бога. Но взгляд его остался прежним, также как и песни, только, может, прибавилось в них христианских исканий... Скоморошьи присказки плавно переходят в молитву, но контрастности не наблюдается, поскольку Макс абсолютно органичен, и Божий дар, ему доставшийся, ни с чем не перепутать. «Я не ярмарка игрушек, я не юрмалка песнюшек, я не якалка в эфир... я горемыкалка в миру». С помощью таких вот текстов, да перезвона шести струн и достигается эффект целого спектакля, разыгрываемого перед слушателем, где каждая фраза — словно улица с закоулками, в которых притаились причудливые птицы и звери», - отзывается о музыканте Ксения Иванова.

Вход СВОБОДНЫЙ!

Начало: 17.00

Адрес: Москва, Кутузовский прОЕзд, 4, м.Кутузовская


страна
Россия
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