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7 Years of Dependency Birthday Party

20.01.2019


7 Years of Dependency Birthday Party
26 января музыкальное издательство без названия и лого неистово отметит семилетие вместе с любимыми командами разной степени прогрессивности, тяжести и психоделичности. В грядущем выпуске ежегодного дайджеста зависимой сцены вы наконец-то найдёте ответы на вечные вопросы, которые интересуют вообще всех:

- Стоить ли верить богатым, и жив ли панк?
- Что на самом деле происходило в Розуэлле в июле 1947-го и зачем?
- Frogressive Punk - это вообще стиль?
- Можно ли делить на глаз?
- Чем вообще заниматься в Канаде, если ты не лесоруб?
- Как правильно угрожать дальневосточным городам?
- Может ли мама посоветовать плохое?
- Во благо злу - это как?

План действий:
Начинаем в 19:00 в PUNK FICTION (Ольховская улица, 14с1, Москва) и идём до конца
Музыкальная программа:
аминь
Roswell Surgery
Detieti
M/EYE
Phenolhouse
IWKC
MxAxMxA
Злурад

Специальный гость: музыкальное издательство Bad Road


страна
Россия
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