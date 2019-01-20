7 Years of Dependency Birthday Party

26 января музыкальное издательство без названия и лого неистово отметит семилетие вместе с любимыми командами разной степени прогрессивности, тяжести и психоделичности. В грядущем выпуске ежегодного дайджеста зависимой сцены вы наконец-то найдёте ответы на вечные вопросы, которые интересуют вообще всех:
- Стоить ли верить богатым, и жив ли панк? - Что на самом деле происходило в Розуэлле в июле 1947-го и зачем? - Frogressive Punk - это вообще стиль? - Можно ли делить на глаз? - Чем вообще заниматься в Канаде, если ты не лесоруб? - Как правильно угрожать дальневосточным городам? - Может ли мама посоветовать плохое? - Во благо злу - это как?