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странаБеларусь
музыкальный стильавангард
"Дрындрожык-трыа" в Музее Азгура
17.01.2019
"Каждая песня, музыка, стихотворение несут в себе состояние, которое порождается часто чем-то необъяснимым... А потом перетекает в состояние кого-то другого..."
(Владимир Дриндрожик)
– не только музыкант, но и мастер по изготовлению хэппи-драмов, называемых еще глюкофонами – стальных лепестковых барабанов, внешне немного напоминающие камни для игры в го.
в музее Азгура
в Минске
22 января
начало в 19 00
После долгого затишья... Уже меньше, чем через неделю... Концерт "Дрындрожык-трыа". Этнично-барочные музыкальные композиции, хэппи-драм, песни... А также дуэт с Ульяной Трофимец.
"Живой уголок" Леонида Нарушевича в музее Азгура.
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