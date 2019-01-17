"Дрындрожык-трыа" в Музее Азгура

"Каждая песня, музыка, стихотворение несут в себе состояние, которое порождается часто чем-то необъяснимым... А потом перетекает в состояние кого-то другого..."



(Владимир Дриндрожик)



– не только музыкант, но и мастер по изготовлению хэппи-драмов, называемых еще глюкофонами – стальных лепестковых барабанов, внешне немного напоминающие камни для игры в го.



в музее Азгура

в Минске

22 января

начало в 19 00



После долгого затишья... Уже меньше, чем через неделю... Концерт "Дрындрожык-трыа". Этнично-барочные музыкальные композиции, хэппи-драм, песни... А также дуэт с Ульяной Трофимец.



"Живой уголок" Леонида Нарушевича в музее Азгура.