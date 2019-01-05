Фолк-фестиваль в Сигнете

Сигнет – крохотный австралийский городок на острове Тасмания. Его население составляет чуть более полутора тысяч человек. Но проходящий здесь ежегодно с 1982 года фолк-фестиваль собирает гостей, численностью намного превосходящей население Сигнета. Это важное культурное событие, известное далеко за пределами Австралии. Музыка и поэзия, песни и танцы, мастерклассы и специальные детские шоу, фолк-рок, этно и world music – все это способствует из года в год растущей популярности фестиваля.



Обширна программа и Cygnet Folk Festival 2019, который пройдет с 11 по 13 января уже в 37-й раз. Разумеется, больше всего тут будет местных исполнителей – из Тасмании и из Австралии в целом. Всего ожилается около ста музыкантов, исполняющих музыку разных направлений. Из зарубежных гостей здесь появятся:



- новозеландское акустическое фолк-рок трио Albi & The Wolves (гитара, контрабас и скрипка)



- канадская исполнительница собственных песен Дана Сипос



- скандинавское вокально-инструментальное трио Fru Scagerrak, в котором выступают девушки из Дании, Швеции и Норвегии



- канадец Айриш Митен с программой кельтской музыки



- канадская фолк-группа Les Poules à Colin



- американка Линдси Лу и ее ансамбль, исполняющие блюграсс



- ирландско-канадский дуэт Sophie & Fiachra с музыкой ирландских кельтов и франко-канадцев



- канадская фьюжн-группа The Fretless, обладатели премии Джюно за лучший инструментальный альбом 2017 года



- эстонская группа TRAD.ATTACK! с программой фолк-рока и этнической музыки



Леонид АУСКЕРН