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IV Фестиваль фламенко Flamencura



Viva la vita! Viva la «Flamencura»!



Фестиваль «Flamencura» - молодая российская традиция. В российской столице он пройдёт уже в четвертый раз. Звёзды Испании и России соберутся в московских залах, чтобы разделить со зрителями свою любовь к уникальной культуре фламенко. Особенность фестиваля - Flamencura делает акцент на музыке фламенко, являющейся основой жанра, включающего и искусство канте (пения) и танца.



Фестиваль "Flamencura" откроет мир фламенко для российского слушателя с новой стороны.

4 концерта, мастер – классы, взрослая и детская программы, лучшие российские и испанские артисты на одной сцене, а также возможность показать себя и свой коллектив в рамках Фестиваля, обменяться опытом, пообщаться с единомышленниками и получить ценные сувениры и грамоты.



16 февраля в концертном зале Центрального Дома Художника коллектив «Flamenсura» совместно с известными артистами Jesus de Joaquin «El Puchero» (гитара), Степаном Прибытко и Elena «LaGrulla» (танец) закроют фестиваль концертом, а также наградят участников фестиваля грамотами и памятными подарками.



Предшествовать этому будут четыре фестивальных дня.



12 февраля - в Институте Сервантеса, Испанском культурном центре пройдет открытие и пресс-ланч с гостем фестиваля гитаристом Jesus de Joaquin «El Puchero» (Барселона – Цюрих) и участниками коллектива "Flamenсura".



13 февраля – концерт российских артистов и исполнителей фламенко в джаз-клубе Алексея Козлова. Здесь состоится настоящий баттл фламенко! Профессионалы со всей страны сойдутся на сцене в жаркой танцевально-музыкальной битве! Только живая музыка. На сцену клуба Алексея Козлова допустят лишь тех артистов, которые пройдут строжайший отбор. Так что публике гарантировано незабываемое шоу.



14 февраля – впервые в рамках фестиваля: концерт российских детских и юношеских коллективов фламенко в Культурном Центре «Вдохновение».



С целью поддержать творческую инициативу подрастающего поколения фестиваль "Flamencura 2019" выделит отдельный день для проведения детского фестиваля фламенко, чтобы как можно больше детей из всех регионов России смогли встретиться на одной сцене, обменяться опытом, показать свое мастерство и просто пообщаться друг с другом. Это уникальное мероприятие должно объединить и сплотить новые молодые таланты, помочь им развиваться дальше.



15 февраля – мастер-класс «Гитара фламенко» от Jesus de Joaquin «El Puchero». Маэстро поделится опытом с российскими гитаристами на своем единственном мастер-классе в России.



Хедлайнерами фестиваля станут мастера фламенко, выдающиеся артисты:

гитарист Jesus de Joaquin «El Puchero» (Барселона),

танцор Степан Прибытко (Москва),

танцовщица Elena «La Grulla» (Москва – Брюссель),

певица Татьяна Шишкова – обладатель звания «Лучший голос фламенко России»,

перкуссионист Сергей Коняев,

скрипачка Алла Высокогорская,

а также президент фестиваля, виртуозный гитарист, пианист и композитор, Алексей Стародубцев.



Специальные гости фестиваля:



Jesus de Joaquin «El Puchero» (гитара)

Хесус Пучеро - гитарист с феноменальным уровнем техники, левша, он много лет проработал в лучших таблао Испании, выступал на множестве фестивалей.

Пучеро родился 8 апреля 1979 года в Барселоне, с детства начал играть в Пенья-ла-Солеа. В возрасте 12 лет он выступил на молодежном гитарном конкурсе, завоевав первое место. Его первое сотрудничество в качестве гитариста состоялось со знаменитым кантаором (певцом) El Cabrero и гитаристами Diego de Gastor y José María de Lepe. На пятом фестивале «Festival de cajón» Puchero представил свой спектакль «Esencias», выступая на одной сцене с Rosario Flores, Parrita, Pitingo, José Merce и Antonio Canales. В то время он был уже официальным гитаристом кантаоры Ginesa Ortega.

Puchero великолепно аккомпанирует танцу, а также играет сольно. Среди тех, с кем работал Jesus достаточно назвать таких артистов, как Duquende, Diego el Cigala, Blas Cordoba, Alfonso Aroca, Salao. Puchero стал первым учителем Алексея Стародубцева в Испании, обучил его играть на гитаре, аккомпанировать танцу и пению.



Elena «La Grulla» - танцовщица фламенко и преподаватель танца фламенко, лауреат международных конкурсов. С 2012 проживает в Бельгии (Локерен), где преподает фламенко и регулярно выступает в таких городах, как Шарлеруа, Зоттегем, Гент, Лиль и Локерен, в Театрах г.Аалтер и в г. Оостерзеле. Елена говорит: "Segun me cantas, asi te bailo" (Вслед за твоей песней я поведу свой танец) - эти слова народной андалусской песни стали для меня лозунгом не только танца, но и жизни…»



О фестивале

С 2016 года в фестивале «Flamencura» приняли участие около 200 артистов из Москвы, Санкт – Петербурга, Твери, Ржева, Новосибирска, Казани, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Харькова, Барселоны, Кадиса, Мадрида, Брюсселя и других городов. Фестиваль принимал и солистов, и малые составы, и большие коллективы, среди которых было много детей и взрослых. На фестивале выступали гитаристы, певцы, танцоры, струнный квартет, пианисты, арфисты, флейтисты, перкуссионисты и другие деятели культуры фламенко. За все это время команде фестиваля удалось поднять «на поверхность» и раскрыть множество талантов людей, которые находятся далеко за пределами столицы, но любят и продвигают культуру фламенко в России.

С подробным описанием прошедших фестивалей и участников можно ознакомиться на сайте



Как артисту стать участником фестиваля!

Для участия в фестивале необходимо отправить заявку организаторам на почту. К заявке также должно быть приложено видео участника. Форма заявки и подробная информация находится на сайте



Президент и создатель фестиваля, гитарист, пианист и композитор, Алексей Стародубцев:

Алексей Стародубцев родился в 1994 году в Москве. В детстве все время пел и играл на фортепиано. В 5 лет пошел в школу, а в 6 поступил в музыкальную школу имени Гнесиных по классу фортепиано. Параллельно пел в детских коллективах Большого театра и театра им. Бориса Покровского, участвовал в разных музыкальных спектаклях и операх. По окончании школы Алексей поступил в Академическое Музыкальное Училище при Консерватории им. Чайковского на кафедру Теория Музыки. Там состоялся основной и главный этап становления. В это время много сочинял, и на 1 курсе взял в руки гитару впервые. В это же время состоялась первая поездка в Испанию, которая и стала решающей в выборе дела жизни. После той поездки Алексей регулярно каждый год посещал классы в Испании у разных мастеров гитары фламенко. Сочинил и записал первые два альбома с участием артистов фламенко Барселоны. Третий альбом был записан уже наполовину в России на своей студии, а наполовину в Испании. Алексей Стародубцев учился у известнейших гитаристов Испании (Puchero, Chicuelo, David Cerreduela).

Всего Алексей записал 4 альбома авторской музыки, которые на сегодняшний день являются почти единственными в области именно авторской музыки фламенко в России. С 18 лет ведет непрерывную педагогическую деятельность, очень много работает с детьми и взрослыми, преподавал 7 различных дисциплин в учебных заведениях Москвы. Получил Вторую Премию на международном конкурсе "Виртуозы гитары" в Санкт-Петербурге, а также выиграл вместе с командой «Фламенкура» фестиваль-конкурс «Viva Espana». Разработал специальный курс по музыке фламенко для танцоров.



Коллектив «Фламенкура» вобрал в себя лучшее, что можно найти в России в жанре фламенко. Это выдающиеся артисты, танцоры и музыканты, чье творчество также высоко оценено испанцами. Концерт коллектива «Фламенкура» под руководством гитариста и композитора Алексея Стародубцева – это удовольствие для слуха и для души. Это изысканная авторская музыка и традиционное фламенко в великолепном исполнении. Это возможность наполнить душу атмосферой солнечной Испании, проникнуть в сокровенные тайны самобытной культуры, погрузиться в медитацию и почувствовать дыхание времени. Ощущение праздника захватывает и не покидает публику на протяжении всего концерта. Магия фламенко в Москве! Страстные ритмы, завораживающие голоса, экспрессия танца. Настоящий адреналиновый коктейль! В середине февраля 2019 года Москву наполнят звуки знойной Андалусии. Фестиваль фламенко. Фестиваль музыки. Фестиваль жизни, в самом ярком её проявлении.Фестиваль «Flamencura» - молодая российская традиция. В российской столице он пройдёт уже в четвертый раз. Звёзды Испании и России соберутся в московских залах, чтобы разделить со зрителями свою любовь к уникальной культуре фламенко. Особенность фестиваля - Flamencura делает акцент на музыке фламенко, являющейся основой жанра, включающего и искусство канте (пения) и танца.Фестиваль "Flamencura" откроет мир фламенко для российского слушателя с новой стороны.4 концерта, мастер – классы, взрослая и детская программы, лучшие российские и испанские артисты на одной сцене, а также возможность показать себя и свой коллектив в рамках Фестиваля, обменяться опытом, пообщаться с единомышленниками и получить ценные сувениры и грамоты.16 февраля в концертном зале Центрального Дома Художника коллектив «Flamenсura» совместно с известными артистамизакроют фестиваль концертом, а также наградят участников фестиваля грамотами и памятными подарками.Предшествовать этому будут четыре фестивальных дня.12 февраля - в Институте Сервантеса, Испанском культурном центре пройдет открытие и пресс-ланч с гостем фестиваляи участниками коллектива "Flamenсura".13 февраля – концерт российских артистов и исполнителей фламенко в джаз-клубе Алексея Козлова. Здесь состоится настоящий баттл фламенко! Профессионалы со всей страны сойдутся на сцене в жаркой танцевально-музыкальной битве! Только живая музыка. На сцену клуба Алексея Козлова допустят лишь тех артистов, которые пройдут строжайший отбор. Так что публике гарантировано незабываемое шоу.14 февраля –в рамках фестиваля: концерт российских детских и юношеских коллективов фламенко в Культурном Центре «Вдохновение».С целью поддержать творческую инициативу подрастающего поколения фестиваль "Flamencura 2019" выделит отдельный день для проведения детского фестиваля фламенко, чтобы как можно больше детей из всех регионов России смогли встретиться на одной сцене, обменяться опытом, показать свое мастерство и просто пообщаться друг с другом. Это уникальное мероприятие должно объединить и сплотить новые молодые таланты, помочь им развиваться дальше.15 февраля – мастер-класс «Гитара фламенко» от Jesus de Joaquin «El Puchero». Маэстро поделится опытом с российскими гитаристами на своем единственном мастер-классе в России.станут мастера фламенко, выдающиеся артисты:Хесус Пучеро - гитарист с феноменальным уровнем техники, левша, он много лет проработал в лучших таблао Испании, выступал на множестве фестивалей.Пучеро родился 8 апреля 1979 года в Барселоне, с детства начал играть в Пенья-ла-Солеа. В возрасте 12 лет он выступил на молодежном гитарном конкурсе, завоевав первое место. Его первое сотрудничество в качестве гитариста состоялось со знаменитым кантаором (певцом) El Cabrero и гитаристами Diego de Gastor y José María de Lepe. На пятом фестивале «Festival de cajón» Puchero представил свой спектакль «Esencias», выступая на одной сцене с Rosario Flores, Parrita, Pitingo, José Merce и Antonio Canales. В то время он был уже официальным гитаристом кантаоры Ginesa Ortega.Puchero великолепно аккомпанирует танцу, а также играет сольно. Среди тех, с кем работал Jesus достаточно назвать таких артистов, как Duquende, Diego el Cigala, Blas Cordoba, Alfonso Aroca, Salao. Puchero стал первым учителем Алексея Стародубцева в Испании, обучил его играть на гитаре, аккомпанировать танцу и пению.- танцовщица фламенко и преподаватель танца фламенко, лауреат международных конкурсов. С 2012 проживает в Бельгии (Локерен), где преподает фламенко и регулярно выступает в таких городах, как Шарлеруа, Зоттегем, Гент, Лиль и Локерен, в Театрах г.Аалтер и в г. Оостерзеле. Елена говорит: "Segun me cantas, asi te bailo" (Вслед за твоей песней я поведу свой танец) - эти слова народной андалусской песни стали для меня лозунгом не только танца, но и жизни…»С 2016 года в фестивале «Flamencura» приняли участие около 200 артистов из Москвы, Санкт – Петербурга, Твери, Ржева, Новосибирска, Казани, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Харькова, Барселоны, Кадиса, Мадрида, Брюсселя и других городов. Фестиваль принимал и солистов, и малые составы, и большие коллективы, среди которых было много детей и взрослых. На фестивале выступали гитаристы, певцы, танцоры, струнный квартет, пианисты, арфисты, флейтисты, перкуссионисты и другие деятели культуры фламенко. За все это время команде фестиваля удалось поднять «на поверхность» и раскрыть множество талантов людей, которые находятся далеко за пределами столицы, но любят и продвигают культуру фламенко в России.С подробным описанием прошедших фестивалей и участников можно ознакомиться на сайте http://flamencura-project.ru в разделе «Фестиваль. Архив»Для участия в фестивале необходимо отправить заявку организаторам на почту. К заявке также должно быть приложено видео участника. Форма заявки и подробная информация находится на сайте http://flamencura-project.ru в разделе «Фестиваль. Информация для участников». После окончания приема заявок, участники проходят отбор, и далее вывешиваются списки артистов, прошедших на концерты.Алексей Стародубцев родился в 1994 году в Москве. В детстве все время пел и играл на фортепиано. В 5 лет пошел в школу, а в 6 поступил в музыкальную школу имени Гнесиных по классу фортепиано. Параллельно пел в детских коллективах Большого театра и театра им. Бориса Покровского, участвовал в разных музыкальных спектаклях и операх. По окончании школы Алексей поступил в Академическое Музыкальное Училище при Консерватории им. Чайковского на кафедру Теория Музыки. Там состоялся основной и главный этап становления. В это время много сочинял, и на 1 курсе взял в руки гитару впервые. В это же время состоялась первая поездка в Испанию, которая и стала решающей в выборе дела жизни. После той поездки Алексей регулярно каждый год посещал классы в Испании у разных мастеров гитары фламенко. Сочинил и записал первые два альбома с участием артистов фламенко Барселоны. Третий альбом был записан уже наполовину в России на своей студии, а наполовину в Испании. Алексей Стародубцев учился у известнейших гитаристов Испании (Puchero, Chicuelo, David Cerreduela).Всего Алексей записал 4 альбома авторской музыки, которые на сегодняшний день являются почти единственными в области именно авторской музыки фламенко в России. С 18 лет ведет непрерывную педагогическую деятельность, очень много работает с детьми и взрослыми, преподавал 7 различных дисциплин в учебных заведениях Москвы. Получил Вторую Премию на международном конкурсе "Виртуозы гитары" в Санкт-Петербурге, а также выиграл вместе с командой «Фламенкура» фестиваль-конкурс «Viva Espana». Разработал специальный курс по музыке фламенко для танцоров.вобрал в себя лучшее, что можно найти в России в жанре фламенко. Это выдающиеся артисты, танцоры и музыканты, чье творчество также высоко оценено испанцами. Концерт коллектива «Фламенкура» под руководством гитариста и композитора Алексея Стародубцева – это удовольствие для слуха и для души. Это изысканная авторская музыка и традиционное фламенко в великолепном исполнении. Это возможность наполнить душу атмосферой солнечной Испании, проникнуть в сокровенные тайны самобытной культуры, погрузиться в медитацию и почувствовать дыхание времени. Ощущение праздника захватывает и не покидает публику на протяжении всего концерта.



страна

Испания, Россия

музыкальный стиль

фламенко Расскажи друзьям:





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