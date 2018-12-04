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Конкурс джазовых пианистов им. Телониуса Монка – 2018

04.12.2018


Конкурс джазовых пианистов им. Телониуса Монка – 2018
В 30-й раз Институт джаза имени Телониуса Монка проводил свой всемирный конкурс для молодых (до 30 лет) джазовых музыкантов. В этом году он был посвящен фортепьяно – инструменту, на котором играл и сам Монк. Решающие события на конкурсе развернулись 2 и 3 декабря в Вашингтоне. К полуфиналу жюри конкурса допустило 14 пианистов из разных стран: Франции (Тома Энко, Максим Санчес), США (Стивен Фейфке, Аддисон Фрай, Майкл Кинг, Дэйв Медер, Джейк Шапиро, Билли Тест, Исайя Томпсон), Армении (Лия Григорян), Эстонии (Хольгер Марьямаа), Венгрии (Криштиан Олах), Израиля (Том Орен) и Испании (Хави Торрес). Каждому из них предоставлялось 15 минут, чтобы при поддержке ритм-группы (Родни Уиттекер – контрабас и Кэри Аллен – ударные) убедить в своем мастерстве жюри и попасть в число трех финалистов. В состав жюри вошли выдающиеся джазовые пианисты современности: Монти Александер, Джоан Бракин, Сайрус Честнат, Херби Хэнкок – многолетний руководитель Института, Джейсон Моран, Данило Перес и Рени Роснес.

По итогам полуфинального отбора в финал пробились Максим Санчес,Том Орен и Исайя Томпсон. 3 декабря в Кеннеди-Центре с той же ритм-группой они представили свои программы. По итогам финала третье место занял музыкант из Тулузы Максим Санчес, получивший за этот успех стипендию в 10 тысяч долларов. Вторым стал пианист из Вест Орэндж, Нью-Джерси Исайя Томпсон (стипендия 15 тысяч долларов). Победителем же конкурса был признан Том Орен из Тель-Авива, который помимо стипендии в 25 тысяч долларов получил право на контракт для записи с Concord Music Group. В финале Орен исполнил два стандарта из Great American Songbook. Победителю 24 года, учился он на родине и в колледже Беркли в Бостоне, последние два года работал в квартете своего земляка, саксофониста Эли ДиДжибри.

Затем состоялся большой гала-концерт, в котором помимо финалистов этого года приняли участие победители прошлых лет и другие мастера джаза. Концерт был посвящен памяти Арьеты Фрэнклин, а также чествованию ныне здравствующей Ди Ди Бриджуотер, которой вручили престижную Maria Fisher Founder's Award за этот год.

(на фото - тройка призеров (Санчес, Томпсон, Орен - слева направо) и... некто Хэнкок)

Леонид АУСКЕРН


авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Израиль, США
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