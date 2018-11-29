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Билли Кобэм откроет абонемент «Величайшие барабанщики мира»



Американский джазовый барабанщик-виртуоз, пионер жанра джаз-фьюжн Билли Кобэм выступит на сцене Светлановского зала Московского международного Дома музыки 8 декабря. Концерт с участием ансамбля Crosswinds Project открывает абонемент «Величайшие барабанщики мира».



Билли Кобэм – барабанщик, перкуссионист, композитор, продюсер и педагог, один из основоположников жанра фьюжн. Мировая слава пришла к нему в 1970-е после выступлений с Майлзом Дэвисом, Джоном Маклафлином и Mahavishnu Orchestra. Его знаменитый альбом Spectrum (1973) был признан лучшей записью джаз-рока по версии Billboard. И по сей день он не только сохраняет статус классики фьюжн, но и пользуется большой популярностью у слушателей. Сегодня на счету Кобэма свыше 100 выпущенных альбомов и 30 самых разнообразных музыкальных премий. Тем не менее, музыкант подчеркивает, что предпочитает игре в студии «живое» выступление перед своими слушателями. «Студия дает вам слишком много вариантов: вы можете вернуться, и вы можете выбрать – сделать что-то так или иначе. Но когда вы играете вживую, ваша цель состоит в том, чтобы выразить себя через музыку таким, какой вы есть сейчас. А ведь это самое ценное», – говорит музыкант.



Кобэм сотрудничал с такими корифеями рока и джаза рубежа тысячелетий, как Джордж Бенсон, Карлос Сантана, Питер Гэбриэл, Стэнли Кларк, Марк Алмонд, Сонни Роллинз, Куинси Джонс и многими другими. Смешение разных стилей стало фирменным знаком исполнительской манеры Билли Кобэма. С начала 2000-х его игра обогатилась приемами и звуковыми эффектами acid-jazz, архаическими африканскими ритмами. «Джаз – это, прежде всего, свобода, – заявляет артист. – Свобода духа, мысли и, конечно, импровизации. Вы можете быть армянином, китайцем или норвежцем – если у вас достаточно фантазии и техники и есть что сказать людям, то говорите! И будьте уверены – вас поймут».



Сегодня музыкант активно гастролирует с ансамблями разного состава, преподает. Автор ряда обучающих пособий, он стал кумиром и абсолютным авторитетом для тысяч барабанщиков по всему миру. Многие из изобретенных или собственноручно усовершенствованных Кобэмом ударных инструментов носят его имя и считаются суперэлитными.



В декабре 2017 года Билли Кобэм принял участие в праздновании 15-летия Московского международного Дом музыки. Фееричное выступление артиста завершило грандиозный гала-концерт с участием мировых звезд исполнительского искусства. Новый проект легендарного барабанщика даст возможность гостям ММДМ вновь понаблюдать за его скоростными брэками и насладиться головокружительными соло.



Концерт Билли Кобэма откроет цикл «Величайшие барабанщики мира», в рамках которого на сцене Светлановского зала Дома музыки выступят легендарные американские барабанщики Стив Смит (2 февраля, 2019) и Эрлин Райли (21 марта, 2019). Каждый из них выступит со своим бэндом.



08 декабря 2018, Светлановский зал, 19:00



Билли Кобэм (США)



Абонемент «ВЕЛИЧАЙШИЕ БАРАБАНЩИКИ МИРА»



Crosswinds Project



в составе:



Фарид ХАК, гитара



Тим ЛЭНДЕРС, бас-гитара



Скотт ТИББС, клавишные



Пол ХАНСОН, фагот/саксофон



Наталья Мельникова



страна

Россия, США

музыкальный стиль

фьюжн Расскажи друзьям:





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