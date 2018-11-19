LED ZEPPELIN FEST в Москве

29 ноября 2018 года в московском ресторане-клубе «Сливки Гурмэ» пройдет шоу LED ZEPPELIN FEST, посвященное 50-летию одной из величайших групп в истории рок-музыки.
Когда осенью 1968 года Джон Бонэм, Джон Пол Джонс, Джимми Пэйдж и Роберт Плант впервые вышли на сцену, никто не мог и представить, какой космической славы они достигнут. «Мы были первыми. Остальным теперь остается лишь копировать нас!», - заявил однажды Роберт Плант и его слова стали пророческими.
За минувшие полвека многие пытались разгадать магию Led Zeppelin, но никому этого так и не удалось сделать. Великая английская группа за неполные 12 лет существования установила поистине недостижимые стандарты в роке. Для многочисленных поклонников настоящей музыки Led Zeppelin остаются безусловным эталоном качества и божьей искры в творчестве.
«2018 год - важнейшая веха в летописи Led Zeppelin. Полувековой юбилей, который мы решили отметить, собрав друзей и единомышленников на LED ZEPPELIN FEST, - объяснил Игорь Сандлер.
Команда Продюсерского центра Игоря Сандлера обещает захватывающую программу, участниками которой станут: Игорь Бутман, Николай Арутюнов («Лига Блюза»), Лариса Долина, Сергей Воронов (CrossroadZ), Дмитрий Варшавский («Черный Кофе»), Troy Harley, Дмитрий Четвергов, Игорь Сандлер, Александр Файфман и др.
Приглашенные гости: Дмитрий Дибров, Николай Валуев, Дмитрий Губерниев, Alex Carlin, Александр Пушной, Игорь Верник, Павел Глоба, Бари Алибасов, Артур Беркут, Вячеслав Зайцев, Сергей Крылов, Ольга Кормухина, Алексей Белов, Владимир и Никита Пресняковы, Сергей Галанин, Олег и Родион Газмановы, Михаил Мень, Стивен Сигал и многие другие.