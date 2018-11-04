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Не стало Роя Харгрува

04.11.2018


Не стало Роя Харгрува
Шокирующая новость из Нью-Йорка. Здесь 2 ноября 2018 года, в возрасте всего лишь 49 лет, умер один из лучших современных джазовых трубачей Рой Харгрув (Roy Anthony Hargrove). Сердце. Внезапная смерть. А казалось, у него еще столько впереди… Меньше месяца назад Рой отметил очередной день рождения (он появился на свет 16 октября 1060 года в небольшом городке в Техасе), у него было много планов. Теперь остается оглядываться назад и вспоминать, что он успел сделать. Успел немало.

Юного трубача заметил при посещении школы искусств в Далласе Уинтон Марсалис. Он дал толчок карьере Харгрува. Рой проучился год в Беркли, затем продолжил учебу в Нью-Йорке. Среди своих маяков в сфере игры на трубе в интервью он обычно называл Клиффорда Брауна, Фэтса Наварро и Майлса Дэвиса. В 1990 году 21-летний Харгрув выпускает свой первый альбом Diamond in the Rough. Позже было еще много работ в разных форматах, два из которых принесли ему Грэмми. Первую награду в 1998 году Харгрув получил за сделанный в стилистике латинского джаза альбом Habana (лучший латинский джазовый альбом). Второй раз он был удостоен Грэмми в 2002 году уже за лучший альбом инструментального джаза, Directions In Music: Live At Massey Hall, настоящий шедевр, лавры за который он разделил с двумя другими выдающимися музыкантами – Херби Хэнкоком и Майклом Брекером, а также блестящей ритм-группой Джон Патитуччи – Брайан Блэйд.

Харгрув слыл хард-бопером. Он действительно отлично знал и любил традицию, но много слушал он в свое время и ритм-энд-блюз. Возможно, поэтому в последние годы помимо мэйнстрима Харгрув много играл и музыки с элементами фанка со своим коллективом The RH Factor. Его документированное в записях наследие весьма значительно. Его наверняка еще много будут слушать и открывать новые черты в музыке большого мастера Роя Харгрува.

Леонид АУСКЕРН

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авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
Латинский джаз, мэйнстрим, фанк
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