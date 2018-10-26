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Новая рубрика «Джазовый календарь» на Радио JAZZ

26.10.2018


Новая рубрика «Джазовый календарь» на Радио JAZZ С 24 октября 2018 года на Радио JAZZ стартует новая ежедневная рубрика «Джазовый Календарь». Каждый день, начиная с сегодняшнего дня, ведущий радиостанции Михаил Иконников будет рассказывать в эфире о событиях, происходивших этого числа в мире джаза за всю его более, чем вековую историю. На волнах Радио JAZZ все слушатели смогут узнать о днях рождения любимых музыкантов, знаковых датах записи легендарных композиций, ставших иконами джазовой музыки, и релизах альбомов, вошедших в мировую библиотеку джаза.

Время выхода в эфир: ежедневно с Пн по Вс, 3 раза в день.

Подробности ищите на сайте www.radiojazzfm.ru и в социальных сетях станции.


страна
Россия
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