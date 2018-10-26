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Новости от NoOneIsReal







В целом, в обеих записях Дмитрий Токарев остается верен логике своего проекта: реальность для него хрупка, призрачна, эфемерна, как растворяющийся в воздухе дым сигареты, как траектория полета запоздавших одиноких листьев в зимнем преверовском саду Монсури, как любовь, которая проходит, оставляя след лишь в душах ее потерявших. И электронный ритм не способен придать однозначность чувствам ни слушателя, ни создателя этой музыки…



Найти эти работы можно здесь:



https://nooneisreal.bandcamp.com/album/hallow



https://nooneisreal.bandcamp.com/album/tribute-to-prevert



Леонид АУСКЕРН Живущий во Франции белорусский музыкант Дмитрий Токарев в рамках своего перманентного проекта NoOneIsReal записал и выложил в Сеть две свои новые работы: Hallow и Tribute To Prevert. Первая из них, композиция в двух частях, сделана в характерном для Дмитрия электронно-акустическом варианте. После короткого интро Токарев окунает своего слушателя в электронные волны, сначала несколько хаотичные, а затем приобретающие, особенно во второй части, устойчивый ритмический характер. Вторая, Tribute To Prevert, свидетельствует о том, что и Дмитрий, вслед за многочисленной группой первых звезд французской (и не только!) сцены, попал под обаяние творчества замечательного поэта и автора песен Жака Превера. В качестве трибьюта мастеру Токарев выбрал стихотворение Le Jardin («Сад») из первого послевоенного сборника стихов Превера «Слова». Лирический текст, воспоминания о любви, звучит на языке оригинала под электронную музыку, очень удачно сочетающуюся с внутренним ритмом стихотворения.В целом, в обеих записях Дмитрий Токарев остается верен логике своего проекта: реальность для него хрупка, призрачна, эфемерна, как растворяющийся в воздухе дым сигареты, как траектория полета запоздавших одиноких листьев в зимнем преверовском саду Монсури, как любовь, которая проходит, оставляя след лишь в душах ее потерявших. И электронный ритм не способен придать однозначность чувствам ни слушателя, ни создателя этой музыки…Найти эти работы можно здесь:



авторы

Леонид АУСКЕРН

страна

Беларусь, Франция

музыкальный стиль

авангард Расскажи друзьям:





