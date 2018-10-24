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Дельта-джаз в Астрахани

24.10.2018


Дельта-джаз в Астрахани
24 октября в Астрахани стартует III - ий Международный фестиваль джазовой музыки "Дельта-джаз". Инициатором создания в Астрахани джазового фестиваля стал художественный руководитель и главный дирижёр Астраханского государственного театра Оперы и Балета Валерий Воронин. Фестиваль продлится до 28 октября.

Впервые международный фестиваль джазовой музыки «Дельта-джаз» стартовал в Астрахани осенью 2016. Фестиваль сразу оценили поклонники импровизации, ведь он получился ярким, насыщенным, живым и богатым на громкие имена. За два года на Большой и Малой сценах Астраханского государственного театра Оперы и Балета выступили джазовые коллективы из Италии, Ирана, США, России.

Новый 23 — ий театральный сезон продолжает принимать активное участие в развитии этого музыкального направления и радовать публику выступлением знаменитых музыкантов. Торжественное открытие третьего Международного фестиваля «Дельта-джаз» состоится 24 октября. В этот день на Большой сцене выступят музыканты с мировым именем: американский коллектив из Нового Орлеана STOOGES BRASS BAND. В своих композициях, первые из которых появились в середине 1990-х годов, музыканты воспевают жизнь, любовь, дружбу между людьми во всем мире. Сочетая элементы хип-хопа, джаза, фэнка, поп-музыки, они создали новый и абсолютно оригинальный стиль, свойственный только им.

25 октября свое творчество представят «Братья Бриль» – знаменитые джазовые саксофонисты-близнецы (тенор-саксофон и сопрано-саксофон). Александр и Дмитрий - авторы проектов с участием Игоря Бутмана, Даниила Крамера, Виктора Шендеровича, Андрея Макаревича, Алексея Кортнева, Валерия Сюткина и многих других…

С 1991 года ансамбль является одним из самых популярных и востребованных джазовых коллективов России. Ансамбль, выступающий как в квинтете, так и в трио (фортепиано и два саксофона), побывал во многих городах России и СНГ и стал участником многих международных джазовых фестивалей (Индонезия, Болгария, Румыния, Швейцария, Германия, Дания, Индия, Канада). Музыканты выступали на одной сцене с известнейшими американскими джазменами Эрни Уотсом, Ли Ритенуром, Артуро Сандовалем, Кэнди Далфер, Эрлом Клагом, Борисом Козловым.

В рамках фестиваля «Дельта-джаз», 26-го октября выступит известный коллектив Биг-бенд Георгия Гараняна (г. Краснодар). Основателем, художественным руководителем и главным дирижером Биг-бенда с 1998 по 2010 год был легендарный джазмен Георгий Гаранян, чье имя коллектив носит с особой гордостью. Сегодня краснодарский Биг-бенд им. Г. Гараняна – один из самых известных в стране и за рубежом отечественных джазовых оркестров. Художественный руководитель и дирижер – молодой и талантливый пианист Илья Филиппов. Коллектив с успехом гастролировал в США, Германии, Франции, о.Тайвань, Украине, Монголии, Израиле и др.

Репертуар коллектива поражает своей обширностью: от сочинений корифеев джаза – Duke Ellington, Count Basie, George Gershwin, Glenn Miller, Sammy Nestico, до современных аранжировок Георгия Гараняна, Arturo Sandoval, Pat Metheny и др. Благодаря этому коллективу Краснодар стал настоящей джазовой «солнечной долиной» и местом притяжения звезд мирового масштаба: Bobby Martinez, Steve & Andromeda Turre, Nicole Henry, Леонид Пташка и др. Сыграть свою «серенаду» именно сюда уже несколько лет подряд съезжаются музыканты из разных стран на международный фестиваль «GG JAZZ» . В кроме того, 26 октября в 11.00 впервые в истории Международного фестиваля «Дельта-джаз» коллектив представит для маленьких зрителей специальную программу « Биг-бенд Гараняна для детей».

28 — го октября на закрытии фестиваля выступит коллектив «Vittorio Cuculo Group» (Италия), с проектом «Лучшее в джазе-в капризах би-бопа». Для зрителей будет звучать американский джаз в итальянской интерпретации.

Фестиваль «Дельта-джаз» ждет своих поклонников!


страна
Россия
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