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Tampere Jazz Happening 2018 пройдет при поддержке Радио JAZZ 89.1 FM

24.10.2018


Tampere Jazz Happening 2018 пройдет при поддержке Радио JAZZ 89.1 FM
37-й музыкальный фестиваль «Tampere Music Festival» традиционно пройдет с 1 по 4 ноября при поддержке Радио JAZZ 89.1 FM.

Масштабное мероприятие проводится в провинции Пирканмаа на юге Финляндии каждый ноябрь, начиная с 1982 года, и на три дня собирает в живописном городе Тампере музыкантов и поклонников современного джаза. Бескомпромиссная программа фестиваля состоит из виртуозных импровизаций, фьюжна шедевров мирового джаза и рок-музыки. В дополнение к яркому музыкальному контенту во время мероприятия проводятся различные мастер-классы и художественные выставки.

Следуя традиции предыдущих лет, в 2018 году программа фестиваля в Телакке будет посвящена финской джазовой сцене: среди приглашенных музыкантов - восходящая финская джазовая звезда саксофонист Макс Ценгер со своим новым квартетом «Maxxxtet», а также саксофонист Микко Иннанену.

На концертах в гостевой гавани Паккахуоне выступят лучшие международных джазовые музыканты, в том числе трубач Йозеф Леймберг, скандинавский коллектив «Rymden», норвежский саксофонист Трюгве Сейм. Поздние ночные концерты в Клуби привлекут любителей фестивалей танцевальными ритмами: зажигательное сочетание джаза, фанка и хип-хопа продемонстрирует оркестр «Ghost-Note», а красивую мелодику представят легендарный Timo Lassy & Ricky-Tick Big Band Brass.

В заключительном концерте Tampere Jazz Happening 2018 со своими совершенно новыми композициями выступит квартет «Emma Salokoski & Ilmiliekki», и, кстати, его можно будет посетить абсолютно бесплатно. Подробности ищите на сайте www.radiojazzfm.ru, а также следите за прямыми включениями с фестиваля в социальных сетях станции.


страна
Финляндия
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