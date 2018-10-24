Новая айдентика GG Jazz

Международный фестиваль джаза GG Jazz, названный в честь Георгия Гараняна и Леонарда Гатова, получил новую айдентику от креативного агентства Ruport. К своему семилетию фестиваль задумался о поиске идентичности. Сегодня это единственный в России фестиваль подобного масштаба, проходящий за пределами Москвы.



Новый образ фестиваля как раз показывает именно российские, контркультурные корни джаза. Джаз был одним из самых популярных жанров, который воспроизводился «на костях» - рентгеновских снимках. В агентстве Ruport взяли этот факт за основу стиля, добавив к монохромным снимкам яркие краски, которые символизируют современное видение джаза. Организаторам удалось воплотить айдентику в материале — флаеры, афиши, наружная реклама сделаны на пленке, которая напоминает фотопленку для рентгена.



- Я с удивлением для себя обнаружил, что в Краснодаре есть ребята европейского уровня, которые делают крутой брендинг, в основе которого обязательно лежит глубокая идея, - говорит Илья Филиппов, художественный руководитель фестиваля GG Jazz и главный дирижер Биг-бенда Георгия Гараняна – Сначала мне порекомендовали Ruport знакомые, а потом я посмотрел их работы на сайте. Меньше чем за месяц команда разработала для нас фирменный стиль. Я знаю, что было несколько вариантов, но мне показали один. И когда я его увидел, то выразился нецензурно, но очень позитивно. Есть очень глубокая идея, которая не лежит на поверхности. Меня это поразило. Ребята не стали копировать американские или европейские тренды, которые есть в джазе, а достали нашу российскую идентичность. Это круто!



Международный фестиваль GG Jazz - одно из самых значимых музыкальных событий Юга России. Проходит в Краснодаре седьмой год подряд. В 2018 году GG Jazz будет идти со 2 по 4 ноября. На фестивале выступят: легендарный виртуоз Ларс Дэниэльсон, человек-оркестр Сергей Долженков, клубные миксовщики Über Brüder и Stooges Brass Band соединившие джаз с R'n'B, трио The Next Movement, один из самых титулованных тромбонистов — Конрад Хервиг и, конечно, любимый Биг-бенд Георгия Гараняна.