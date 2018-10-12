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II международный фестиваль VR Jazz Fest

12.10.2018


II международный фестиваль VR Jazz Fest
27 октября на сцене Центрального Дома Художника в Москве пройдет одно из самых ярких джазовых событий осени — II международный фестиваль VR Jazz Fest!

В нем примут участие гости из США — Freddie Hendrix Quartet и Dock In Absolute Trio из Люксембурга. Россию представят звезды отечественной джазовой сцены, среди которых солисты оркестра Игоря Бутмана Александр Довгополый, Сергей Долженков, Дмитрий Мосьпан и музыканты новой волны Дмитрий Илугдин, Наталья Скворцова, Антон Горбунов, Виктор Шестак, Петр Ившин.
Центральным событием фестиваля станет концерт-посвящение величайшему трубачу и легенде мирового джаза Miles Davis, ставшего самым влиятельным джазовым музыкантов второй половины XX века. Участники фестиваля коснутся его творчества 1960-1980х годов, легендарных записей Kind Of Blue (1959), Bitches Brew (1969) и Tutu (1986). Музыканты также отдадут дань уважение великому пианисту Horace Silver и саксофонисту Cannonball Adderley, которым в этому году, исполнилось бы 90 лет.

В отличии от VR Jazz Fest Spring, который прошел в русле традиционного джаза, осенний фестиваль, представит зрителям разнообразную палитру из современных джазовый стилей и музыки fusion.

Ведущий фестиваля джазовый продюсер и журналист Виктор Радзиевский.

Виктор Радзиевский-мл.


авторы
Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл.
страна
Россия
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