11 и 18 октября 2018 - певицы Алина Ростоцкая и Софи Окран в проекте Jazz in Motion



Продюсерская компания tMotion представляет



11 октября 2018



Певица Алина Ростоцкая

и ее бенд



в проекте Jazz in Motion



в кафе Scenario



Начало в 20.00



Алина Ростоцкая – певица, солистка музыкального коллектива Jazzmobile, участница международных музыкальных фестивалей и полуфиналистка проекта "Большой Джаз" на телеканале "Культура". Эта певица обладает редким инструментальным мышлением, теплым и мягким тембром голоса, тонким чувством стиля.



Jazzmobile и Алина Ростоцкая— один из самых ярких и востребованных коллективов московской джазовой сцены. Название говорит само за себя- Jazzmobile всегда в движении, всегда в поиске новых красок и звуков. Ярче и выразительнее всего звучание Jazzmobile раскрывается в авторской музыке, впитавшей в себя разные влияния, от сефардского фолка до русской этники. Эмоциональность и честность в сочетании с высоким исполнительским мастерством- вот, что привлекает все новых и новых ценителей по-настоящему «живой» музыки.



Впервые Алина серьезно заявила о себе в 2009 году, завоевав Гран-при Первого московского конкурса джазовых вокалистов, с тех пор активно выступает со своим коллективом Jazzmobile на международных джазовых фестивалях, среди которых "Джаз в саду Эрмитаж", "Усадьба Джаз", "Триумф джаза" и другие.



В 2014 году Алина получила специальный приз на Riga Jazz Stage (Латвия) от маэстро Раймонда Паулса, в 2016-м - гран-при Baku Jazz Festival (Азербайджан). В 2016 году выпустила альбом “FLOW” на лейбле Igor Butman Music Group (Топ-10 скачиваний в iTunes в жанре "Джаз" за 2016 год), который был тепло принят слушателями и музыкальными критиками. Журнал «Harper’s Bazaar» назвал Алину одной из самых ярких и модных джазовых певиц Москвы.



18 октября 2018



СОФИ ОКРАН (вокал, Россия)

и ее бенд



в проекте Jazz in Motion



в кафе Scenario



Начало в 20.00



Программа Софи Окран под названием "Natural Woman" составлена из англоязычных хитов джаз-, соул- и фанк-музыки широкого спектра, от Рэя Чарлза до Jamiroquai и от Ареты Франклин до Freak Power.

Музыка от Софи Окран – свидетельство мощного творческого движения певицы. В своей программе «Natural Woman» она уже достигла неповторимого звучания. Кавер-версии джазовых, фанковых и R&B хитов у Софи всегда получались классно!



Загадочный русский Soul… Парадоксальная смысловая конструкция – визитная карточка удивительной певицы – Софи Окран. Её уникальный вокал достоин парадоксальных эпитетов: полный и гибкий, богатый и щедрый, сильный и лёгкий.



Сочетание традиционной американской гармонии и неподражаемой русской душевности – это не только новаторское музыкальное решение, по сути – отражение души самой Софи Окран



В начале 90-х эту Софи Окран заметил создатель группы «Квартал» Артур Пилявин. Он пригласил солистку краснодарского музыкального театра «Премьера» принять участие в записи альбома «Резиновые джунгли». И уже через год Софи стала полноправной участницей знаменитого коллектива. Четыре года концертов, гастролей и студийной работы в составе группы «Квартал» превратили яркий провинциальный талант в блестящую артистку с собственным поиском. С тех пор, как в 1997 году певица выбрала собственный творческий путь, её работы постоянно привлекали внимание публики. Главная роль в легендарном мюзикле «Волосы» в постановке «Театра Стаса Намина» - Софи раскрылась не только как удивительная вокалистка, но и как одарённая актриса. После окончания театрального контракта Софи решила вернуться к концертной деятельности. Работы оказалось очень много. Столичные клубы, международные фестивали, гастроли… Певицу постоянно приглашали на записи многие звёзды отечественного шоу-бизнеса, такие как Алсу, группа «Премьер-Министр», Валерий Меладзе…



Адрес: Москва, ул. Тверская, 22а (м. Пушкинская)





