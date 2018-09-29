Венецианский концерт Кита Джарретта

Ни один пианист в современном джазе не может сравниться с Китом Джарреттом (Keith Jarrett) по любви к сольным фортепьянным импровизациям. Да, когда-то он играл у Чарльза Ллойда и Майлса Дэвиса, да, он и сейчас время от времени записывается в трио с Пикоком и ДеДжонеттом, но его стихия – это прежде всего живые сольные концертные записи. Кельн, Париж, Лондон, Вена, Карнеги Холл – названия городов и знаменитых концертных залов – это этапы долгой карьеры этого пианиста. Его творчество вызывает споры. Для кого-то то, что он делает, лежит вне рамок джаза, кого-то раздражает капризность артиста, не терпящего в зале во время своих выступлений никаких посторонних звуков. Но неизменно каждая его новая работа вызывает большой интерес.



Очередной альбом сольных фортепьянных импровизаций Кита Джарретта выходит 19 октября 2018 года на ЕСМ. Уже не одно десятилетие подряд Джарретт издает свои работы только на знаменитом мюнхенском лейбле Манфреда Айхера. Он, наряду с некоторыми другими исполнителями, является настоящим лицом лейбла. На этот раз под названием La Fenice будет увековечен концерт Джарретта, данный в 2006 году в старинном венецианском оперном театре Ла Фениче («Феникс»). В запись вошло восемь композиций, в которых есть все – от блюза до атональных частей, все, что подсказало Киту его богатое воображение в тот вечер в Венеции.



Леонид АУСКЕРН