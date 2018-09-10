Гитарист Роман Мирошниченко презентовал в сети новый клип
10.09.2018
В сети появилось новое музыкальное видео самого титулованного отечественного гитариста Романа Мирошниченко на «электрическую» версию инструментальной композиции «Alien's Dream» из сольного альбома Ascension, завоевавшего в 2018 году номинацию на лучший инструментальный альбом года по версии американской музыкальной премии 16th Annual The Independent Music Awards (IMA). Годом раннее акустическая версия этой композиции номинировалась на лучшую инструментальную композицию.
«Захватывающе сложная игра Романа и его композиции зовут слушателя в увлекательное путешествие, - отозвался об альбоме легендарный гитарист Эл Ди Меола. - Отлично выполненное продолжение великих традиций фьюжн!»
Съемки, процесс которых занял более четырех месяцев, проходили в разных уголках мира: Нью-Йорке – в Центральном Парке, на Манхэттене и в районе Бруклинского моста, в Латвии – в старой Риге и предместьях Юрмалы, а также в центре Москвы – в районе Патриарших Прудов и в недавно открывшемся парке «Зарядье», который журнал Time включил в список самых выдающихся мест мира.
«Это по-настоящему красиво! Обожаю музыку с такими богатыми гармониями и классной мелодией!» - с восторгом отозвался о посвященной ему композиции один из величайших гитаристов планеты Cтив Вай.
Сергей Максимов выступил в роли режиссера и оператора-постановщика. В послужном списке клипмейкера ряд известных работ на песни Леонида Агутина: «Что Происходит», «Половина Сердца», «Куба-Африка» и др. Принципиальным решением Максимова было отснять основные материалы клипа на iPhone X и продемонстрировать, что для интересного и профессионального музыкального видео главными составляющими являются мастерство оператора и харизма исполнителя.
«Последний раз я снимался в клипе семь лет назад. Много прошло времени и, вслед за недавними успехами моей музыки в США и Британии, я решил, что пришла пора отснять музыкальное видео», – комментирует Роман Мирошниченко.