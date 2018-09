Умер Рэнди Вестон

1 сентября 2018 года в своем доме в Бруклине в возрасте 92 лет скончался американский джазовый пианист, композитор и бэнд-лидер Рэнди Вестон (Randy Weston). Бруклин – родина Рэндольфа Эдварда Вестона, здесь он родился 6 апреля 1926 года. Играть на фортепьяно он начал еще ребенком, но профессионально играть джаз стал уже после войны, в годы которой он служил в американской армии и закончил ее на Окинаве. Вестон стал бопером, а главным его кумиром был Телониус Монк. Из его ранней музыки особенно известна композиция Hi-Fly, ставшая стандартом.



Но вскоре в его творчестве появились особые нотки. Знакомство с критиком и историком джаза Маршаллом Стирнсом привело Вестона к идее пропаганды африканских корней джаза. Этой идее он оставался верен всю жизнь. В интервью All About Jazz в 2003 году Рэнди говорил: «… если вы уберете африканские элементы из нашей музыки, то у вас ничего не останется». В собственном творчестве он впервые воплотил эти идеи в альбомах Little Niles (1958) и Uhuru Afrika (1960). Вестон неоднократно ездил в разные страны Африки, а в 1968 году, заинтересовавшись музыкой гнава, надолго поселился в Марокко, основав там культурный центр. В 2016 году Вестон издал свой последний, 50-й альбом с символичным названием African Nubian Suite, а еще в июле 2018 года выступал на джазовом фестивале в Ницце..



Вестон дважды удостаивался номинаций на Грэмми, в 2001 году он получил награду и титул Jazz Master, а в 2016 году критики DownBeat вписали его имя в Зал Славы джаза.



Леонид АУСКЕРН