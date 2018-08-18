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Не стало Ареты Франклин

18.08.2018


Не стало Ареты Франклин
16 августа 2018 года на 77-м году жизни в Детройте умерла Арета Франклин (Aretha Louise Franklin), одна из самых ярких певиц на американской сцене. Рядом с ней можно поставить разве что Бесси Смит в блюзе, Эллу Фитцджеральд в джазе и Мадонну в поп-музыке. Саму же Арету называли «королевой музыки соул», хотя она пела также и госпел, и ритм-энд-блюз.

Начинала Арета, родившаяся 25 марта 1942 года в Мемфисе, именно с госпел, участвуя в церковном хоре, которым руководил ее отец. В начале 60-х годов она вышла на большую сцену, и пик ее успехов пришелся как раз на вторую половину 60-х и 70-е годы, когда лейбл Atlantic выпустил ее наиболее успешные альбомы I Never Loved a Man the Way I Love You (1967), Lady Soul (1968), Young, Gifted and Black (1972) b Amazing Grace (1972). Неизменным коммерческим успехом пользовались и ее позднейшие записи для Arista и других лейблов. Арета обладала прекрасным меццо-сопрано голосом, позволявшим ей с успехом исполнять и оперный репертуар. Последний раз Франклин появилась на сцене 7 ноября 2017 года, выступив в нью-йоркском Соборе Св.Иоанна на гала-концерте, организованном Элтоном Джоном. Страдая от онкологического заболевания, после этого Арета Франклин избегала появлений на публике и скончалась в своем доме в Детройте.

За долгую карьеру в музыке Арета Франклин была удостоена всех мыслимых наград. В 1987 году она стала первой женщиной, вошедшей в Зал Славы рок-н-ролла. В 2005 году она вошла в британский музыкальный Зал Славы, а в 2012 году – в Зал Славы музыки госпел. В 1991 и 1994 годах Академия Звукозаписи удостаивала ее специальных премий Грэмми. С десяток университетов присвоил Арете Франклин свои почетные степени, а в 2005 году она получила и высокую государственную награду – Президентскую Медаль Свободы.

Леонид АУСКЕРН


авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
госпел, ритм-энд-блюз
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