XXI Международный фестиваль «Джаз в саду Эрмитаж»

В предпоследние летние выходные, 18 и 19 августа, в самом центре Москвы в уютном и респектабельном саду «Эрмитаж» при поддержке Радио JAZZ 89.1 FM пройдет старейшее музыкальное мероприятие в области джазовой музыки – XXI Международный фестиваль «Джаз в саду Эрмитаж».



За долгие годы фестиваль прошел путь от камерного городского события до крупнейшего джазового форума, в котором с момента создания приняли участие уже более 250 ансамблей из России и 22 стран мира. Более 130 тысяч зрителей посетили «Джаз в саду Эрмитаж» и окунулись в великолепие фееричного праздника джаза.



В этом августе на фестивале выступят замечательные российские музыканты: ансамбль барабанщика Вячеслава Великого, лучшая джазовая певица России Анна Бутурлина, а знаменитый «Круглый бэнд» саксофониста-виртуоза Алексея Круглова с вокалистом Дмитрием Носковым представят программу-посвящение Фрэнку Синатре. Среди зарубежных звезд фестиваля ожидаются австрийский блюзовый ансамбль «MojoBluesBand», замечательный флейтист из Израиля Итай Крисс с ансамблем Олега Бутмана, блистательная вокалистка Ванесса Рубин из США и многие другие. Также для всех гостей пройдут различные развлекательные мероприятия на всей территории сада «Эрмитаж».



Начало концертов в 15:00, вход свободный.