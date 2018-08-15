XXI Международный фестиваль «Джаз в саду Эрмитаж»

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту
Статьи на тему
реклама

авторы
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Кипр, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, боп, гавайская музыка, госпел, индейская музыка, индийская музыка, кантри-блюз, кельтская музыка, кроссовер, кул, Латинский джаз, мэйнстрим, нео-клезмер, нуэво танго, ориентальная музыка, пидмонтский блюз, прог-рок, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, этно-джаз
печать
сохранить как pdf
Главная > новости

XXI Международный фестиваль «Джаз в саду Эрмитаж»

15.08.2018


XXI Международный фестиваль «Джаз в саду Эрмитаж»
В предпоследние летние выходные, 18 и 19 августа, в самом центре Москвы в уютном и респектабельном саду «Эрмитаж» при поддержке Радио JAZZ 89.1 FM пройдет старейшее музыкальное мероприятие в области джазовой музыки – XXI Международный фестиваль «Джаз в саду Эрмитаж».

За долгие годы фестиваль прошел путь от камерного городского события до крупнейшего джазового форума, в котором с момента создания приняли участие уже более 250 ансамблей из России и 22 стран мира. Более 130 тысяч зрителей посетили «Джаз в саду Эрмитаж» и окунулись в великолепие фееричного праздника джаза.

В этом августе на фестивале выступят замечательные российские музыканты: ансамбль барабанщика Вячеслава Великого, лучшая джазовая певица России Анна Бутурлина, а знаменитый «Круглый бэнд» саксофониста-виртуоза Алексея Круглова с вокалистом Дмитрием Носковым представят программу-посвящение Фрэнку Синатре. Среди зарубежных звезд фестиваля ожидаются австрийский блюзовый ансамбль «MojoBluesBand», замечательный флейтист из Израиля Итай Крисс с ансамблем Олега Бутмана, блистательная вокалистка Ванесса Рубин из США и многие другие. Также для всех гостей пройдут различные развлекательные мероприятия на всей территории сада «Эрмитаж».

Начало концертов в 15:00, вход свободный.


страна
Россия
Расскажи друзьям:



Еще новости на эту тему:
06.08.2018Альбом группы VOLCHOK и Александра Маточкина: краудфандинг
06.08.2018Этно-трип-хоп проект Mystic Rose записал альбом на крымскотатарском и суахили
31.07.2018AMARIA выступит на фестивале SОЛОМА в Саду «Эрмитаж»
30.07.2018Джазовая фантастика от Уэйна Шортера
25.07.2018Фестиваль SKOLKOVO JAZZ SCIENCE.
20.07.2018Джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party впервые пройдет на пяти сценах
© 2018 Jazz-квадрат

Сайт работает на платформе Nestorclub.com