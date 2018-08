рубрики интервью статьи обзоры книги портреты релизы премии концерты территории фестивали фирмы юмор стили блюз джаз этно

Blues To Bop 2018



В Швейцарии джаз прощается с летом фестивалем Blues To Bop, проходящем в самом южном регионе страны, италоязычном кантоне Тичино. В этом году традиционный уже фестиваль с богатой историей состоится в период с 30 августа по 2 сентября. Первые два дня музыканты выступают в крупнейшем городе кантона, Лугано, а финишируют в небольшом городке Моркоте, в 10 километрах от Лугано. Организаторы фестиваля гордо заявляют о том, что все его мероприятия бесплатные и концерты состоятся в любую погоду (Blues To Bop – это опен эйр).



Конечно, по масштабам Blues To Bop уступает самому известному швейцарскому фестивалю в Монтре, но и здесь можно будет увидеть немало интересных музыкантов. Соседнюю Италию здесь представит Dany Franchi Band, ансамбль молодого блюзового гитариста Дани Франчи, имеющего на своем счету уже несколько альбомов и неплохо себя зарекомендовавшего на родине блюза, в частности, в Техасе. Американцев на фестивале также будет немало. Опытный клавишник, певец и автор песен Дэйв Кейес, номинант блюзовой премии в США, едет в Лугано с квартетом британских блюзменов. Помимо своего концерта, бэнд Кейеса выступит также с вокалисткой Торнеттой Дэвис. Уроженка Детройта Деана Богарт со своим Deanna Bogart Band продемонстрирует свою смесь блюза и музыки фьюжн, которую она так и называет: blusion. Ансамбль Divas Redemption и его солист Пол Смит везет в Швейцарию музыку госпел, а Mr. Sipp (он же Кастро Коулмен) – родной для него блюз Дельты. Слэм Аллен представит публике свою смесь блюза, ритм-энд-блюза и музыки соул. Представительный десант высадится в альпийской республике и из Великобритании. Тут выступят прекрасный акустический гитарист Данкен МакКензи, исполнительница блюза и госпел ямайского происхождения Джудит Эмелин (она, впрочем, уже много лет связана именно с регионом Тичино), номинант по целому ряду категорий в британском блюзе 2018 года, певица Кайла Брокс и блюзовый пианист Падди Милнер. Хозяева фестиваля будут представлены выступлениями местного SMUM Big Band, состоящего из педагогов и студентов Школы Современной Музыки, подготовившего программу – трибьют знаменитым оркестрам 50-х и 60-х годов.



Леонид АУСКЕРН



Леонид АУСКЕРН

Швейцария





