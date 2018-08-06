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странаРоссия
музыкальный стилькроссовер
Этно-трип-хоп проект Mystic Rose записал альбом на крымскотатарском и суахили
06.08.2018
Этно-трип-хоп дуэт Mystic Rose презентовал дебютный альбом «Will». Участники проекта Азиза Ибрагимова и Дмитрий Каратанов замысловато называют свою музыку «сплавом стиля и смысла в единстве целого, где великое отражается в малом, а малое задает тон переменам во времени».
В пластинке 14 треков на пяти языках: русский, украинский, крымскотатарский, английский и суахили. В записи приняли музыканты со всего мира. Азиза Ибрагимова – вокал, автор песен, главный вдохновитель, Дмитрий Каратанов – музыкальный продюсер, аранжировщик, директор.
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