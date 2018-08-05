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Donatello D'Attoma Trio в России

05.08.2018


Donatello D'Attoma Trio в России
8 и 9 августа в Москве, а также 10, 11 августа в Санкт-Петербурге выступит Donatello D'Attoma Trio (Италия)!

Donatello D'Attoma — яркий молодой итальянский пианист, органист и композитор, один из музыкантов Новой Волны на современной европейской джазовой и академической сцене. За его плечами три альбома, записанных в сотрудничестве с яркими представителями европейского джаза, среди которых Emanuele Cisi, Giovanni Falzone, Vladimir Kostadinovic, Domenico Caliri, Gianni Bardaro, Hikari Ichihara, Marco Tamburini и многие другие.

Донателло активно гастролирует по странам Европы, а в рамках сотрудничества с Итальянским институтом культуры, география его гастролей также включает в себя Северную, Южную Америку и Азию. Он не только выступает концертами, но и дает мастер-классы по искусству классического и джазового исполнительства, принимает участие в международных фестивалях.

В августе Donatello D'Attoma впервые посетит Россию. На концерте прозвучат его избранные авторские композиции в самых различных стилях: от традиционно свинга до джаз-рока и фри-джаза с элементами электроники и академической музыки. К участию в концертах, он пригласил звезд как московского, так и "питерского" джаза.

Билеты:
https://vrjazzagency.com/concerts/

Виктор Радзиевский-мл.


авторы
Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл.
страна
Италия, Россия
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