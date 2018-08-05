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Умер Томаш Станько

05.08.2018


Умер Томаш Станько
29 июля 2018 года в Варшаве в возрасте 76 лет от рака легких умер выдающийся мастер польского и мирового джаза в целом, трубач и композитор Томаш Станько (Tomasz Stańko). Станько родился 11 июля 1942 года в Жешуве. В 1969 году Станько окончил Музыкальную Академию в Кракове по классу трубы. К этому времени он уже был известным в Польше джазменом, убежденным сторонником авангардного джаза. Первым его коллективом был Jazz Darings, основанный в 1962 году с Адамом Маковичем, позже в 60-е годы играл с ансамблем Кшиштофа Комеды, с 1968 года работал с собственным квинтетом.

В 70-х годах Станько много играл в Европе, прежде всего с финским ударником Эдвардом Весалой. Вместе они записывались для ЕСМ. На этом известном лейбле выходили многие работы Станько и впоследствии. Станько много работал также с ведущими американскими авангардистами – Доном Черри, Сесилом Тейлором, Гэри Пикоком. С середины 90-х Станько сочинял также музыку для кино и театральных постановок. В первом десятилетии ХХI века Станько жил в Нью-Йорке, где работал со своим нью-йоркским квинтетом и продолжал сотрудничать с американскими джазменами первой величины. Новый этап его творчества пришелся на 10-е годы, когда Томаш начал работать в джазово-поэтических проектах с поэтессой Виславой Шамборской.

За долгую творческую жизнь Томаш Станько был удостоен огромного количества наград. Американский DownBeat регулярно отмечал его среди лучших джазовых трубачей мира. По анкетам польского Jazz Forum в 2002 – 2007 годах он постоянно назывался лучшим джазменом страны и лучшим джазовым трубачом. В 2003 году он стал первым лауреатом учрежденной тогда же Европейской джазовой премии. Престижные награды Станько получал в Германии, Франции, Австрии, Швейцарии. На родине он был, среди прочего, награжден в 2011 году Командорским Крестом и Звездой Ордена Возрождения Польши за выдающиеся творческие достижения в области национальной культуры.

Леонид АУСКЕРН


авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Польша
музыкальный стиль
авангард
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