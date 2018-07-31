AMARIA выступит на фестивале SОЛОМА в Саду «Эрмитаж»

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту
Статьи на тему
реклама

авторы
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Кипр, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, боп, гавайская музыка, госпел, индейская музыка, индийская музыка, кантри-блюз, кельтская музыка, кроссовер, кул, Латинский джаз, мэйнстрим, нео-клезмер, нуэво танго, ориентальная музыка, пидмонтский блюз, прог-рок, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, этно-джаз
печать
сохранить как pdf
Главная > новости

AMARIA выступит на фестивале SОЛОМА в Саду «Эрмитаж»

31.07.2018


AMARIA выступит на фестивале SОЛОМА в Саду «Эрмитаж»
4 августа в Саду «Эрмитаж» AMARIA рок-составом выступит на четвертом музыкально-литературном фестивале SОЛОМА, организованном сетевым изданием m24.ru. Прозвучат песни «Стоунхендж», «Молчаливая борьба» и «Любовь пришла» из рок-альбома «Бессонница», а также этно-хип-хоп композиция «Aboumba», заслужившая лестный комментарий американского продюсера Уолтера Афанасьева.

В прошлом году AMARIA принимала участие в Sоломе с джазовым сетом и композицией Desert Night.

«У AMARIA - очень интересная, близкая мне музыка, я очень рада, что этот артист у нас в лайн-апе», - отозвалась один из организаторов фестиваля, фронтвумен группы SHOO Шуня Балашова.

В этом году на Soломе также выступят: квартет Arfasound, «королева укулеле» Анна Ворфоломеева, молодая певица Виктория Черенцова, поэтический проект актера Театра Наций Дмитрия Сердюка, absolute soul группа SHOO, «самый счастливый человек планеты» Стас Море, оркестр балканской и цыганской музыки Exilados, певец и телеведущий Антон Лаврентьев, театрально-музыкальный проект 6/8 и др.

AMARIA выйдет на сцену постоянным составом музыкантов, куда входят: Евгений Крючков (аранжировка, клавиши), Владимир Ванцов (электрогитара), Евгений Тимошин (бас), Роман Титейнштейн (барабаны).

Официальный сайт SОЛОМА: https://www.m24.ru/special/soloma#main

Адрес: Москва, Каретный ряд, 3, м.Маяковская, Пушкинская, Тверская, Чеховская, Трубная, Цветной Бульвар


страна
Россия
Расскажи друзьям:



Еще новости на эту тему:
25.07.2018Фестиваль SKOLKOVO JAZZ SCIENCE.
20.07.2018Джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party впервые пройдет на пяти сценах
20.07.2018Фестиваль Flow представил полный лайн-ап и расписание выступлений
07.07.2018Фестиваль «Джаз на Днепре»
10.06.2018Виолончель и джаз - российский тур трио Оскара Санчеса
04.06.2018Второй сезон музыкального фестиваля Skypark Live! стартует в Сочи
© 2018 Jazz-квадрат

Сайт работает на платформе Nestorclub.com