AMARIA выступит на фестивале SОЛОМА в Саду «Эрмитаж»
31.07.2018
4 августа в Саду «Эрмитаж» AMARIA рок-составом выступит на четвертом музыкально-литературном фестивале SОЛОМА, организованном сетевым изданием m24.ru. Прозвучат песни «Стоунхендж», «Молчаливая борьба» и «Любовь пришла» из рок-альбома «Бессонница», а также этно-хип-хоп композиция «Aboumba», заслужившая лестный комментарий американского продюсера Уолтера Афанасьева.
В прошлом году AMARIA принимала участие в Sоломе с джазовым сетом и композицией Desert Night.
«У AMARIA - очень интересная, близкая мне музыка, я очень рада, что этот артист у нас в лайн-апе», - отозвалась один из организаторов фестиваля, фронтвумен группы SHOO Шуня Балашова.
В этом году на Soломе также выступят: квартет Arfasound, «королева укулеле» Анна Ворфоломеева, молодая певица Виктория Черенцова, поэтический проект актера Театра Наций Дмитрия Сердюка, absolute soul группа SHOO, «самый счастливый человек планеты» Стас Море, оркестр балканской и цыганской музыки Exilados, певец и телеведущий Антон Лаврентьев, театрально-музыкальный проект 6/8 и др.
AMARIA выйдет на сцену постоянным составом музыкантов, куда входят: Евгений Крючков (аранжировка, клавиши), Владимир Ванцов (электрогитара), Евгений Тимошин (бас), Роман Титейнштейн (барабаны).