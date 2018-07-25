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Фестиваль SKOLKOVO JAZZ SCIENCE.

25.07.2018


Фестиваль SKOLKOVO JAZZ SCIENCE.
25 августа в Инновационном центре «Сколково» в третий раз пройдет Skolkovo Jazz Science. На Экспериментальной сцене гостей фестиваля ждет широкий спектр джазовых форм, стилей и направлений, а также занимательные научные беседы.

Участница проекта «Голос» Тина Кузнецова представит свой собственный проект Zventa Sventana. На этой же сцене выступит еще один хедлайнер Фестиваля - известный норвежский музыкант, один из лучших исполнителей северо-европейского джаза, трубач, композитор и руководитель собственного оркестра - Mathias Eick (Норвегия). В 2007 году он стал победителем международного конкурса молодых талантов «The International Jazz Award for New Talent».

Среди других участников Skolkovo Jazz Science на Экспериментальную сцену выйдут: одна из самых заметных соул-певиц столицы - Света Жаворонкова в составе Secret Atelier; группа «21 pm» или «Музыкальное трио Даниила Никитина» - коллектив, выходящий за рамки звука, использующий самые разнообразные музыкальные стили, помимо традиционной джазовой музыки и один из лучших пианистов/клавишников планеты и единственный в своём роде в России мультиинструменталист, владеющий ударными инструментами, бас-гитарой и вокалом - Валерий Степанов со своей группой.

В перерыве между выступлениями лекцию на тему: «Музыка меняет мозг? Запутанный клубок причин и следствий» на Экспериментальной сцене прочитает популяризатор науки и лауреат премии в области научно-популярной литературы «Просветитель» Ася Казанцева. А известный экономический и политический обозреватель Борис Грозовский поделится своими мыслями на тему: «Экономика свободы творчества».

На Главной сцене бессменный хедлайнер – Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана представит совместную программу с легендарной американской вокалисткой Fantine (США).

В непосредственной близости от Главной сцены развернутся Книжная ярмарка, специализирующаяся на литературе музыкальной тематики, и Vinyl Market, где посетители смогут купить или обменять редкие пластинки. Как и в прошлом году, на площадке будет работать лекторий, спикеры которого расскажут о настоящем и будущем различных областей знания на стыке науки, культуры, медиа и технологий. В сотрудничестве с фестивалем науки «WOW!HOW?» на площадке будут созданы интерактивные зоны и объекты в тематике Art&Science, откроются научные DIY- Весь день на мероприятии будет открыт фудкорт, на котором гости могут познакомиться с лучшими московскими стрит-фуд проектами. В этом году их количество заметно возрастет.

Купить билеты можно официальном сайте фестиваля www . skjazz . ru


страна
Россия
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