рубрики интервью статьи обзоры книги портреты релизы премии концерты территории фестивали фирмы юмор стили блюз джаз этно

метки

печать

сохранить как pdf

Музыкальные воспоминания Фила Коллинза







Как говорит сам Коллинз, «Кто-то может сказать, что я прожил шикарную жизнь. В большинстве случаев я делал то, что мне хотелось, а когда мне приходилось делать не то, что мне хотелось, мне очень прилично платили… Играя на ударных, я поработал со многими из моих кумиров, большинство из которых стали моими близкими друзьями.» В результате, среди партнеров Фила в этих записях можно будет найти имена Пола МакКартни и Джорджа Харрисона, Эрика Клэптона и Роберта Планта, Дэвида Кросби и Эрики Баду, Джо Кокера и Брайана Ино, и еще многих, многих, многих….



Полный трэклист этой внушительной компиляции выглядит так:



Disc One: 1969 – 1982

“Guide Me Orion” – Flaming Youth

“Knights (Reprise)” – Peter Banks

“Don’t You Feel It” – Eugene Wallace

“I Can’t Remember, But Yes” – Argent

“Over Fire Island” – Brian Eno

“Savannah Woman” – Tommy Bolin

“Pablo Picasso” – John Cale

“Nuclear Burn” – Brand X

“No-One Receiving” – Brian Eno

“Home” – Rod Argent

“M386” – Brian Eno

“And So To F” – Brand X

“North Star” – Robert Fripp

“Sweet Little Mystery” – John Martyn

“Intruder” – Peter Gabriel

“I Know There’s Something Going On” – Frida

“Pledge Pin” – Robert Plant

“Lead Me To The Water” – Gary Brooker



Disc Two: 1982 – 1991

“In The Mood”‘ – Robert Plant

“Island Dreamer” – Al Di Meola

“Puss ‘n’ Boots” – Adam Ant

“Walking On The Chinese Wall” – Philip Bailey

“Do They Know It’s Christmas (Feed The World)” – Band Aid

“Just Like A Prisoner” – Eric Clapton

“Because Of You” – Philip Bailey

“Watching The World” – Chaka Khan

“No One Is To Blame” (Phil Collins version) – Howard Jones

“If Leaving Me Is Easy” – The Isley Brothers

“Angry” – Paul McCartney

“Loco In Acapulco’ – Four Tops

“Walking On Air” – Stephen Bishop

“Hall Light” – Stephen Bishop

“Woman In Chains” – Tears For Fears

“Burn Down The Mission” – Phil Collins



DISC Three: 1991 – 2011

“No Son Of Mine” – Genesis

“Could’ve Been Me” – John Martyn

“Hero” – David Crosby

“Ways To Cry” – John Martyn

“I’ve Been Trying” – Phil Collins

“Do Nothing ‘Till You Hear From Me” – Quincy Jones

“Why Can’t It Wait Til Morning” – Fourplay

“Suzanne” – John Martyn

“Looking For An Angel” – Laura Pausini

“Golden Slumbers / Carry That Weight / The End” – George Martin

“In The Air Tonite” – Lil’ Kim featuring Phil Collins

“Welcome” – Phil Collins

“Can’t Turn Back The Years” – John Martyn



DISC Four: Live 1981 – 2002

“In The Air Tonight” (Live At The Secret Policeman’s Other Ball) – Phil Collins

“While My Guitar Gently Weeps” – George Harrison

“You Win Again” – The Bee Gees

“There’ll Be Some Changes Made” – Phil Collins and Tony Bennett

“Stormy Weather” – Phil Collins and Quincy Jones

“Chips And Salsa” – The Phil Collins Big Band

“Birdland” – Phil Collins with The Buddy Rich Big Band

“Pick Up The Pieces” (Live At The Montreux Jazz Festival 1998) – The Phil Collins Big Band

“Layla” (Live At Party At The Palace, 3 June 2002) – Eric Clapton

“Why” (Live at Party At The Palace, 3 June 2002) – Annie Lennox

“Everything I Do (I Do It For You)” (Live at Party At The Palace, 3 June 2002) – Bryan Adams

“With A Little Help From My Friends” (Live at Party At The Palace, 3 June 2002) – Joe Cocker



Леонид Аускерн



18 июля знаменитый барабанщик, певец, композитор и бэнд-лидер Фил Коллинз (Phil Collins), чье имя для большинства любителей музыки связано с британской прог-роковой группой Genesis, объявил о выпуске своего нового бокс-сета. Семикратный лауреат Грэмми и один из самых успешных музыкантов в истории (только Пол МакКартни и Майкл Джексон продали альбомов больше Коллинза) на этот раз пускается в музыкальные воспоминания. 28 сентября увидит свет бокс-сет из четырех дисков, на которых представлены 59 треков, отобранных Филом. Это его записи с самыми разными исполнителями от начала его карьеры в психоделической группе Flaming Youth и до наших дней. Называться он будет Plays Will With Others.Как говорит сам Коллинз, «Кто-то может сказать, что я прожил шикарную жизнь. В большинстве случаев я делал то, что мне хотелось, а когда мне приходилось делать не то, что мне хотелось, мне очень прилично платили… Играя на ударных, я поработал со многими из моих кумиров, большинство из которых стали моими близкими друзьями.» В результате, среди партнеров Фила в этих записях можно будет найти имена Пола МакКартни и Джорджа Харрисона, Эрика Клэптона и Роберта Планта, Дэвида Кросби и Эрики Баду, Джо Кокера и Брайана Ино, и еще многих, многих, многих….Полный трэклист этой внушительной компиляции выглядит так:“Guide Me Orion” – Flaming Youth“Knights (Reprise)” – Peter Banks“Don’t You Feel It” – Eugene Wallace“I Can’t Remember, But Yes” – Argent“Over Fire Island” – Brian Eno“Savannah Woman” – Tommy Bolin“Pablo Picasso” – John Cale“Nuclear Burn” – Brand X“No-One Receiving” – Brian Eno“Home” – Rod Argent“M386” – Brian Eno“And So To F” – Brand X“North Star” – Robert Fripp“Sweet Little Mystery” – John Martyn“Intruder” – Peter Gabriel“I Know There’s Something Going On” – Frida“Pledge Pin” – Robert Plant“Lead Me To The Water” – Gary Brooker“In The Mood”‘ – Robert Plant“Island Dreamer” – Al Di Meola“Puss ‘n’ Boots” – Adam Ant“Walking On The Chinese Wall” – Philip Bailey“Do They Know It’s Christmas (Feed The World)” – Band Aid“Just Like A Prisoner” – Eric Clapton“Because Of You” – Philip Bailey“Watching The World” – Chaka Khan“No One Is To Blame” (Phil Collins version) – Howard Jones“If Leaving Me Is Easy” – The Isley Brothers“Angry” – Paul McCartney“Loco In Acapulco’ – Four Tops“Walking On Air” – Stephen Bishop“Hall Light” – Stephen Bishop“Woman In Chains” – Tears For Fears“Burn Down The Mission” – Phil Collins“No Son Of Mine” – Genesis“Could’ve Been Me” – John Martyn“Hero” – David Crosby“Ways To Cry” – John Martyn“I’ve Been Trying” – Phil Collins“Do Nothing ‘Till You Hear From Me” – Quincy Jones“Why Can’t It Wait Til Morning” – Fourplay“Suzanne” – John Martyn“Looking For An Angel” – Laura Pausini“Golden Slumbers / Carry That Weight / The End” – George Martin“In The Air Tonite” – Lil’ Kim featuring Phil Collins“Welcome” – Phil Collins“Can’t Turn Back The Years” – John Martyn“In The Air Tonight” (Live At The Secret Policeman’s Other Ball) – Phil Collins“While My Guitar Gently Weeps” – George Harrison“You Win Again” – The Bee Gees“There’ll Be Some Changes Made” – Phil Collins and Tony Bennett“Stormy Weather” – Phil Collins and Quincy Jones“Chips And Salsa” – The Phil Collins Big Band“Birdland” – Phil Collins with The Buddy Rich Big Band“Pick Up The Pieces” (Live At The Montreux Jazz Festival 1998) – The Phil Collins Big Band“Layla” (Live At Party At The Palace, 3 June 2002) – Eric Clapton“Why” (Live at Party At The Palace, 3 June 2002) – Annie Lennox“Everything I Do (I Do It For You)” (Live at Party At The Palace, 3 June 2002) – Bryan Adams“With A Little Help From My Friends” (Live at Party At The Palace, 3 June 2002) – Joe Cocker



авторы

Леонид АУСКЕРН

страна

Великобритания

музыкальный стиль

прог-рок Расскажи друзьям:





Еще новости на эту тему: 04.06.2018 Второй сезон музыкального фестиваля Skypark Live! стартует в Сочи

04.06.2018 В Калуге завершился XXI Международный музыкальный фестиваль «Мир Гитары»

09.04.2018 Группа "Мыс Луны" выпустила музыкальный мультипликационный клип "Нимфа Сиринкс среди звезд"

26.01.2018 Selector PRO: интенсив по музыкальному продюсированию

19.12.2017 В Москве отпразднуют 100-летие Эллы Фицджеральд

11.12.2017 Трек с нового альбома Романа Мирошниченко попал в финал американского конкурса композиторов