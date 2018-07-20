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Джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party впервые пройдет на пяти сценах

20.07.2018


Джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party впервые пройдет на пяти сценах
Международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party в этом году впервые пройдет сразу на пяти площадках, сообщает оргкомитет смотра. К традиционным Главной и Волошинской сценам, а также успешно опробованной в минувшем августе Большой арене «Артека» в Гурзуфе, добавятся коктебельские аквапарк и дельфинарий.

Koktebel Jazz Party традиционно проводится в последние дни лета в артистическом поселке Коктебель. В этом году он пройдет 24-26 августа, подать заявку на участие в нем можно на сайте фестиваля koktebel-jazz.ru. Возникший в 2003-м как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза, журналиста Дмитрия Киселева, он стал одной из визитных карточек Крыма и занял признанное место в списке международных джазовых форумов.

Хедлайнерами прошлогоднего, 15-го по счету Koktebel Jazz Party, стали звезды ню-джаз Club Des Belugas из Германии и американский пианист Эдвард Пальмиери. Юбилейный фестиваль объединил не только известных мастеров, но и подарил возможность продемонстрировать свои таланты наравне с маститыми исполнителями юным музыкантам. Среди них — солисты детского музыкального театра "Домисолька", участники джазового оркестра Детской школы искусств департамента культуры Москвы, юные таланты Крыма.

Имена звездных участников перед каждым новым фестивалем организаторы традиционно держат в секрете. В разные годы KJP посетили легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии «Грэмми» за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль). Всего за 15 лет в Коктебеле выступило около полутора сотен ведущих мировых джазовых коллективов.
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