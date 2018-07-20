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странаФинляндия
Фестиваль Flow представил полный лайн-ап и расписание выступлений
20.07.2018
С 10 по 12 августа в Хельсинки пройдет фестиваль музыки и визуальных искусств Flow. Среди героев события: Кендрик Ламар, Патти Смит, Лорин Хилл, Шарлота Генсбур, Люкке Ли, Джорджа Смит, Brockhampton и еще более 100 артистов со всего света.
Сегодня Flow анонсировал новых участников, представил полный лайн-ап и расписание выступлений.
В числе новых участников Flow 2018: главные герои финской поп-сцены этого года – Ruusut, идеологи гипнотического краут-рока K-X-P, участник хип-хоп коллектива Gasellit DJ Ibusal с сольным проектом “Thube Hefner”, финский певец-исполнитель Юкка Ноусиайнен, участница LCMDF Мия Кемппаниен с сольным проектом Mio, сплавляющим электронику с визуальными полотнами, и группа Kardemimmit, которая исполняет свои композиции на финском народном инструменте – кантеле.
Лайн-ап Flow полностью сформирован и доступен на официальном сайте фестиваля: flowfestival.com/en/artists
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