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Полку джазовой прессы прибыло

14.07.2018


Полку джазовой прессы прибыло
В 2013 году обосновавшийся в Европе американец Йохан ван Диг (Johan van Deeg) основал в Нидерландах сайт Jazz In Europe. На этой платформе началась публикация на английском языке новостей джазовой жизни Старого континента, обзоры дисков, интервью с европейскими или гастролирующими в Европе джазовыми музыкантами, репортажи с фестивалей и так далее. В 2016 году, после смерти ван Дига, руководство сайтом взял на себя Найджел Фармер (Nigel J. Farmer). К настоящему времени, активно развиваясь, сайт стал важным европейским источником информации о джазе, а летом этого года делает важный новый шаг в своей истории.

Готовится к выпуску первое печатное издание журнала Jazz In Europe (лето 2018 года). Фармер заявил в этой связи: «Наш веб-сайт переживает существенный рост, и в этой связи мы полагаем, что добавление к нему печатной версии станет логичным следующим шагом к расширению нашего влияния и существенным дополнением к материалам, представленным на веб-сайте». Фармер не склонен соглашаться с теми, кто говорит о смерти печатной прессы. Он видит печатную версию сетевого журнала в нише глянцевых изданий для «кофейных столиков», отмечает, что именно визуальный аспект, качество фотографий, является сильной стороной такого издания по сравнению с сетевым. Кроме того, издание намерено применять прогрессивную современную технологию Print On Demand, то есть “печать по заказу». Потребитель сможет заказать себе издание online, а затем распечатать его у партнеров Jazz In Europe, обладающих разветвленной всемирной сетью высококачественных принтеров. Это тем более важно, что многие читатели сайта живут вне европейского континента. Традиционная подписка на новое издание не планируется.

Время покажет, насколько успешным будет этот амбициозный проект. Пока же констатируем: полку джазовой прессы прибыло. В первом номере издания можно будет найти материалы о таких известных джазовых музыкантах, как пианист Крисчен Сэндс, обладательница Грэмми, барабанщица Терри Линн Кэррингтон, ансамбль The Zurich Jazz Orchestra, Реджи Вашингтон, Ола Онабуле и большой материал о ведущем лондонском джазовом фотографе Карле Хайде.

Леонид АУСКЕРН


авторы
Леонид АУСКЕРН
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