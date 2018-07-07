Фестиваль «Джаз на Днепре»

В 2018 г. исполняется ровно 50 лет с момента появления на музыкальной карте страны полюбившегося многим фестиваля «Джаз на Днепре». Мы приглашаем Вас на праздник музыки, который состоится в городе Днепр 20-22 июля.
В программе фестиваля джазовый марафон на Монастырском острове, бесплатные мастер-классы от мэтров джаза, музыкальная анимация для самых маленьких любителей музыки, открытый конкурс молодых исполнителей «Джаз на ПИРСе» и выступления музыкантов-легенд фестиваля «Джаз на Днепре».
Не раскрывая многих подробностей задуманного, мы рады сообщить, что в "Джазе на Днепре" примут участие звёзды мировой величины: обладательница премий Грэмми и Тони - Ди Ди Бриджуотер, 17-летний гений органа Hammond Мэттью Витакер, культовый французский пианист Джекки Террассон, остромодный австралийский саксофонист, 3-кратный обладатель премии журнала Downbeat Трой Робертс.
Программа основной сцены фестиваля на Монастырском острове 21 июля 2018 г.:
* Джазовый оркестр « Little band» п/у Владимира Марховского (Украина)
* Михаил и Людмила Крымовы (Украина)
* Трио Jacky Terrasson (Франция)
* Jazz women band (США-Япония-Латвия-Украина)
* Troy Roberts и NU-Jive (США-Австралия)
* Allan Harris (США)
Программа основной сцены фестиваля на Монастырском острове 22 июля 2018 г.:
* Победитель конкурса «Джаз на Пирсе-2018»
* Дмитрий Логвин с новым проектом «Argentum» при участии Денисса Пашкевича (Украина-Латвия)