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Фестиваль «Джаз на Днепре»

07.07.2018


Фестиваль «Джаз на Днепре»
В 2018 г. исполняется ровно 50 лет с момента появления на музыкальной карте страны полюбившегося многим фестиваля «Джаз на Днепре». Мы приглашаем Вас на праздник музыки, который состоится в городе Днепр 20-22 июля.

В программе фестиваля джазовый марафон на Монастырском острове, бесплатные мастер-классы от мэтров джаза, музыкальная анимация для самых маленьких любителей музыки, открытый конкурс молодых исполнителей «Джаз на ПИРСе» и выступления музыкантов-легенд фестиваля «Джаз на Днепре».

Не раскрывая многих подробностей задуманного, мы рады сообщить, что в "Джазе на Днепре" примут участие звёзды мировой величины: обладательница премий Грэмми и Тони - Ди Ди Бриджуотер, 17-летний гений органа Hammond Мэттью Витакер, культовый французский пианист Джекки Террассон, остромодный австралийский саксофонист, 3-кратный обладатель премии журнала Downbeat Трой Робертс.

Программа основной сцены фестиваля на Монастырском острове 21 июля 2018 г.:

* Джазовый оркестр « Little band» п/у Владимира Марховского (Украина)

* Михаил и Людмила Крымовы (Украина)

* Трио Jacky Terrasson (Франция)

* Jazz women band (США-Япония-Латвия-Украина)

* Troy Roberts и NU-Jive (США-Австралия)

* Allan Harris (США)

Программа основной сцены фестиваля на Монастырском острове 22 июля 2018 г.:

* Победитель конкурса «Джаз на Пирсе-2018»

* Дмитрий Логвин с новым проектом «Argentum» при участии Денисса Пашкевича (Украина-Латвия)

* Квинтет Сильвестра Островского (Польша)

* Paul Seedorenko Trio (Украина)

* Группа DZ’OB (Украина)

* Matthew Whitaker (США)
  • Dee Dee Bridgewater (США)


Полная программа фестиваля «Джаз на Днепре» на сайте: https://jazz-dnepr.com

ЖДЕМ вас:

20-22 июля 2018 г. на Монастырском острове в Днепре - главная сцена (вход платный).

20 июля на Фестивальном причале (вход свободный, вечер корифеев Джаза Днепра, конкурс финалистов Джаз на Пирсе, открытие фестиваля)

Билеты от 250 грн. до 2000 грн. на 1 день. 250 грн. - специальный промо тариф для билетов в фан-зону, действует до 10.06. Потом фан-зона 300 грн.

Покупка билетов https://jazz-dnepr.com/buy-ticketshttps://jazz-dnepr.com/buy-tickets

Алена Смилык


страна
Украина
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