Бриджуотер, Харрис и Картер – лауреаты премии Дорис Дьюк

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту
Статьи на тему
реклама

авторы
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Кипр, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, боп, гавайская музыка, госпел, индейская музыка, индийская музыка, кантри-блюз, кельтская музыка, кроссовер, кул, Латинский джаз, мэйнстрим, нео-клезмер, нуэво танго, ориентальная музыка, пидмонтский блюз, прог-рок, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, этно-джаз
печать
сохранить как pdf
Главная > новости

Бриджуотер, Харрис и Картер – лауреаты премии Дорис Дьюк

05.07.2018


Бриджуотер, Харрис и Картер – лауреаты премии Дорис Дьюк
Каждый год, начиная с 2012-го, американский фонд Doris Duke Charitable Foundation вручает свои награды, так называемые Doris Duke Artist Awards, представителям театрального искусства, джазменам и мастерам современного танца. Этот фонд распоряжается внушительным наследием, оставленным Дорис Дьюк (1912 – 1993), эксцентричной миллионершей, дочкой знаменитого американского табачного короля, всю жизнь активно занимавшейся филантропической деятельностью в самых разных областях. Общая сумма премий за эти годы составила внушительную сумму в 29,625 миллионов долларов, разделенную между 108 лауреатами премии Дорис Дьюк в вышеуказанных областях искусства.

Входят в эту сумму и награды лауреатам этого года. В области джаза ими стали в 2018 году известные музыканты – вокалистка Ди Ди Бриджуотер (Dee Dee Bridgewater), скрипачка Регина Картер (Regina Carter) и вибрафонист Стефон Харрис (Stefon Harris). Каждый из них получает 250 000 долларов США в виде гибкого финансирования (не очень представляю, что это такое), а также дополнительные 25 000 долларов США для поощрения взносов в пенсионные сбережения.

Как сказал в связи с присуждением наград этого года президент фонда Эдвард Хенри, « … эта награда позволяет артистам оставаться артистами, обеспечивая финансовую безопасность их проектов и позволяя создавать шедевры в их творческой работе».

Леонид АУСКЕРН


авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
США
Расскажи друзьям:



Еще новости на эту тему:
19.02.2018Альбом Романа Мирошниченко номинирован на премию IMA
27.11.2017Открыт прием заявок на соискание Премии Сергея Курёхина
07.08.2017«Усадьба Jazz» вернется в Сочи с конкурсом молодых музыкантов
18.02.2017Jazzy Funky Dorn - live-альбом Ивана Дорна
20.12.2016Therr Maitz и Zap Mama в новогоднем шоу "Усадьба Jazz Зима"
16.11.2016Стефон Харрис возглавит джазовую программу MSM
© 2018 Jazz-квадрат

Сайт работает на платформе Nestorclub.com