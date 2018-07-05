Бриджуотер, Харрис и Картер – лауреаты премии Дорис Дьюк

Каждый год, начиная с 2012-го, американский фонд Doris Duke Charitable Foundation вручает свои награды, так называемые Doris Duke Artist Awards, представителям театрального искусства, джазменам и мастерам современного танца. Этот фонд распоряжается внушительным наследием, оставленным Дорис Дьюк (1912 – 1993), эксцентричной миллионершей, дочкой знаменитого американского табачного короля, всю жизнь активно занимавшейся филантропической деятельностью в самых разных областях. Общая сумма премий за эти годы составила внушительную сумму в 29,625 миллионов долларов, разделенную между 108 лауреатами премии Дорис Дьюк в вышеуказанных областях искусства.



Входят в эту сумму и награды лауреатам этого года. В области джаза ими стали в 2018 году известные музыканты – вокалистка Ди Ди Бриджуотер (Dee Dee Bridgewater), скрипачка Регина Картер (Regina Carter) и вибрафонист Стефон Харрис (Stefon Harris). Каждый из них получает 250 000 долларов США в виде гибкого финансирования (не очень представляю, что это такое), а также дополнительные 25 000 долларов США для поощрения взносов в пенсионные сбережения.



Как сказал в связи с присуждением наград этого года президент фонда Эдвард Хенри, « … эта награда позволяет артистам оставаться артистами, обеспечивая финансовую безопасность их проектов и позволяя создавать шедевры в их творческой работе».



Леонид АУСКЕРН