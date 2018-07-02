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Лекция о Курёхине в день памяти музыканта

02.07.2018


Лекция о Курёхине в день памяти музыканта
В июле в парке им. Горького в кинотеатре «Пионер» пройдет открытый лекторий школы МЕТОД. «Не стандарт: лекторий о музыке вне рамок и шаблонов». Он откроется перформансом-лекцией журналиста и писателя Александра Кушнира 9 июля, в день памяти музыканта-авангардиста, композитора и идеолога оркестра «Поп-механика» Сергея Курёхина. Доклад будет основан на биографической книге Кушнира «Сергей Курёхин. Безумная механика русского рока», которая стала «лучшей книгой 2014 года» по итогам премии Артемия Троицкого «Степной волк».

Вместе с Кушниром в этот вечер о Капитане-Курёхине вспомнят: участник «Поп-механики» Сергей Летов; музыкальный критик, экс-главный редактор журнала «Афиша», создатель проекта «Полка» Юрий Сапрыкин; музыкант, автор документального фильма «Сергей Курёхин» Александр Липницкий, друг и соратник Александр Петроченков и др. Absolute soul группа Shoo исполнит «Последний вальс» Сергея Курёхина и собственную песню «Капитан» - посвящение композитору.

Сергей Курёхин – первый в России рок-музыкант и авангардист, который целенаправленно исследовал психологию успеха, калькулировал реакцию публики, но при этом не признавал никаких правил и плейлистов, мешая между собой жанры академического и современного искусств. Он внес в телеэфиры рок-н-ролльную провокацию, в киномузыку - мудрость китайских философов, а в свои мультиформатные лекции и образ жизни – политику. Курёхин пронес все это по жизни со скоростью кометы и поэтому быстро сгорел. 9 июля исполнится 22 года со дня смерти Капитана. Эстетический, художественный и политический провокатор умер в 1996 году в Покровской больнице Санкт-Петербурга от саркомы сердца.

Всего в рамках лектория школы МЕТОД. «Не стандарт: лекторий о музыке вне рамок и шаблонов» пройдет пять выступлений. Известные писатели, исследователи, музыканты, журналисты и продюсеры о музыкантах и художниках, которых либо с трудом можно вписать в какие-либо рамки, либо невозможно не выделить из общего музыкального потока, а также обсудят, как появление интернета повлияло на роль продюсера и становление музыкантов. Лекции проходят в июле по понедельникам и пятницам в кинотеатре «Пионер», вход свободный по регистрации.

Подробное расписание: https://www.method.place/music

Начало: 20.00

Адрес: Москва, Крымский вал, 9, м.Октябрьская, Парк культуры


страна
Россия
музыкальный стиль
авангард
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