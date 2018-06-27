«Хроники Монтрё» на Радио JAZZ 89.1 FM

29-го июня в швейцарском городе Монтрё открывается 52-й международный джазовый фестиваль Montreux Jazz Festival, на который ежегодно приезжает четверть миллиона человек. С 27 июня по 16 июля в эфире Радио JAZZ 89.1 FM выходит новая программа «Хроники Монтрё» с ведущим Борисом Барабановым, который прямиком с берегов Женевского озера расскажет о самых интересных событиях Фестиваля. Время выхода программы: каждый день в 9:30, 15:30 и 19:30.



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