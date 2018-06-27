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«Хроники Монтрё» на Радио JAZZ 89.1 FM

27.06.2018


«Хроники Монтрё» на Радио JAZZ 89.1 FM
29-го июня в швейцарском городе Монтрё открывается 52-й международный джазовый фестиваль Montreux Jazz Festival, на который ежегодно приезжает четверть миллиона человек. С 27 июня по 16 июля в эфире Радио JAZZ 89.1 FM выходит новая программа «Хроники Монтрё» с ведущим Борисом Барабановым, который прямиком с берегов Женевского озера расскажет о самых интересных событиях Фестиваля. Время выхода программы: каждый день в 9:30, 15:30 и 19:30.

Подробности ищите на сайте www.radiojazzfm.ru и в социальных сетях станции.

Радио JAZZ 89.1 FM входит в состав «Мультимедиа Холдинг» вместе с такими радиостанциями как НАШЕ Радио, ROCK FM, Радио ULTRA, телеканалом НАШЕ ТВ, информационным агентством «Национальная Служба Новостей», студией звукозаписи VINTAGE RECORDS STUDIO, агентством «УЛЬТРА ПРОДАКШН» и входящим в его состав заводом по изготовлению виниловых пластинок «Винил Рекордс».


страна
Швейцария
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