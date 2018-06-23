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авторыЛеонид АУСКЕРН
странаСША
Лето на JazzWeek
23.06.2018
Не первый год следим мы за предпочтениями американских радиослушателей-поклонников джаза по данным JazzWeek. Эти сводки американцы получают каждую неделю, мы обращаемся к этим данным раз в месяц, и за все время крайне редко триумфатор одного месяца удерживается на вершине и в месяце следующем. Именно так, однако, произошло с новым альбомом живущего в США молодого индонезийского пианиста Джои Александера. Его Eclipse по данным на 25 июня возглавляет список популярности уже шестую неделю подряд! Огромный успех и самого Джои, и его лейбла Motema. В тройку лучших поднялись также из «горячей десятки» прошлого месяца ветераны: пианист Кенни Бэрон и трубач Эдди Хендерсон. Впрочем, ставший третьим Эдди даже сделал шаг назад: еще на прошлой неделе его Be Cool шел вторым. Можно отметить и успех нового альбома знаменитой вокальной группы Manhattan Transfer, впервые попавшей в десятку со своей новой работой. Единственным лейблом, который может похвастаться сразу двумя позициями в первой десятке стал Savant, с чем мы его и поздравлякм. А вот так выглядит сам список:
Joey Alexander Eclipse (Motema)
Kenny Baron Quintet Concentric Circles (Blue Note)
Eddie Henderson Be Cool (Smoke Sessions)
Don Braden Earth, Wind and Wonder (Creative Perspective Music)
Jim Snidero & Jeremy Pelt Jubilation! (Savant)
Allan Harris The Genius of Eddie Jefferson (Resilience)
Tia Fuller Diamond Cut (Mack Avenue)
Manhattan Transfer The Junction (BMG)
Mike LeDonne and The Groover Quartet From The Heart (Savant)
Freddy Cole My Mood Is You (HighNote)
Леонид АУСКЕРН
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